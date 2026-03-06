Η Marca αποθεώνει τη Μαριγκόνα: Πώς έγινε σταρ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Αφιέρωμα στη Μαριγκόνα Γκόνα, τη νεαρή φίλαθλο που έγινε γνωστή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου σε αγώνα του Ολυμπιακού, δημοσίευσε η ισπανική Marca.



Το ισπανικό Μέσο θυμήθηκε τη στιγμή που η κάμερα εστίασε πάνω της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για τη EuroLeague, στις 12 Νοεμβρίου 2024. Εκείνο το βράδυ η Κοσοβάρα φίλαθλος βρισκόταν στις κερκίδες για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, χωρίς να φαντάζεται ότι λίγα δευτερόλεπτα τηλεοπτικής προβολής θα άλλαζαν την καθημερινότητά της.

Instagram (@gonnaaam)

Η συγκεκριμένη σκηνή μεταδόθηκε ζωντανά, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι να αρχίσουν να την αναζητούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο λογαριασμός της στο Instagram γνώρισε εκρηκτική άνοδο, καθώς από περίπου 100.000 ακόλουθους απέκτησε δεκάδες χιλιάδες περισσότερους μέσα σε λίγες ώρες. Μέσα σε μία εβδομάδα είχε ξεπεράσει τους 150.000, ενώ σήμερα αριθμεί σχεδόν 300.000, με επιπλέον σημαντική παρουσία και στο TikTok.

Η ίδια έχει περιγράψει ότι αρχικά δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Όταν επέστρεψε σπίτι μετά το παιχνίδι, διαπίστωσε ότι η δημοτικότητά της είχε εκτοξευθεί εξαιτίας εκείνης της στιγμής που προβλήθηκε στην τηλεόραση.

Στο αφιέρωμά της, η Marca παρουσιάζει και στοιχεία από τη ζωή της. Η Μαριγκόνα γεννήθηκε στο Κόσοβο, όμως η οικογένειά της μετακόμισε στη Γερμανία λόγω της πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Εκεί σπούδασε νοσηλευτική και αργότερα γνώρισε τον σύντροφό της, έναν Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο του χρυσού και των κοσμημάτων και είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ολυμπιακού.

Η παρουσία του ήταν και ο λόγος που βρέθηκαν μαζί στο ΣΕΦ εκείνο το βράδυ, όταν η τηλεοπτική κάμερα την έκανε απροσδόκητα διάσημη.



Από τότε η Μαριγκόνα έχει δεχθεί προτάσεις για συνεργασίες στον χώρο του μόντελινγκ και της τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενώ η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθεί με την υποκριτική. Παράλληλα, συνεχίζει να εμφανίζεται σε αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες, στηρίζοντας συχνά τόσο τον Ολυμπιακό όσο και την εθνική ομάδα της Ελλάδας σε μεγάλες μπασκετικές διοργανώσεις.