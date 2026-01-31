Ο Λουκ Στιλ άφησε τα γάντια και σκοράρει ως φορ στην Αγγλία

Ο Λούκ Στιλ υπήρξε βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού από το 2014 έως το 2017 ερχόμενος από την Μπάρνσλι, με τον Άγγλο να καταγράφει 98 συμμετοχές με την φανέλα με το «τριφύλλι». Το 2017 μεταγράφηκε στην Μπρίστολ Σίτι ως ελεύθερος, ενώ μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί για εννέα διαφορετικές ομάδες.

Βέβαια, με μια αλλαγή. Συγκεκριμένα, ο 41χρονος αποφάσισε να... κρεμάσει τα γάντια του και να δοκιμάσει την τύχη του στις απέναντι περιοχές, προσπαθώντας αντί να σώζει τα γκολ, να τα πετυχαίνει.To 2021 και αφότου έμεινε ελεύθερος από την Νοτς Κάουντι απέρριψε διάφορες προτάσεις προκειμένου να γίνει επιθετικός στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Ένα χατ-τρικ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (24-25/01) τον έφερε στα 20 γκολ σε 11 αγώνες στην Peterborough District League, το όγδοο επίπεδο της μη επαγγελματικής πυραμίδας.



«Ήμουν 36 όταν σταμάτησα να παίζω [επαγγελματικά], αλλά άρχισα να παίζω μπροστά λίγο ως αστείο για να κρατιέμαι σε φόρμα», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο «BBC Sports». «Δεν είμαι πια αρκετά καλός ως τερματοφύλακας, και ήταν μια πολύ καλή σεζόν για μένα. Έχω σκοράρει σε όλους τους 15 αγώνες που έπαιξα σε πρωτάθλημα και κύπελλο».

Αφού ξεκίνησε την καριέρα του στην Πίτερμπορο, ο Στιλ μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2002, έχοντας τότε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον «ήδη κερδίσει τα πάντα».



Δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα για τέσσερα χρόνια υπό τον θρυλικό προπονητή, παραχωρήθηκε δανεικός στην Κόβεντρι πριν μετακινηθεί μόνιμα στη Γουέστ Μπομ. Ωστόσο, η εμπειρία εκεί τον σημάδεψε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, τόσο ως παίκτης όσο και αργότερα ως συν-προπονητής των Πίτερμπορο Σπορτς.



«Ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι όποιος κι αν ήταν δίπλα μου στις προπονήσεις, έπρεπε να είναι σε πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε. «Ήταν δύσκολη περίοδος, αλλά πώς αντικαθιστάς κάποιον σαν κι αυτόν (τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον); Οι άνθρωποι δεν δίνουν αρκετή αναγνώριση σε άλλες ομάδες – η Σίτι, η Λίβερπουλ, τους πλησίασαν», τόνισε ο Στιλ αναφορικά με την πρώην ομάδα του.