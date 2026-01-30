Παναθηναϊκός: Κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρόμα με ισοπαλία (1-1) και ετοιμάζεται για την συνέχεια του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μιας και προκρίθηκε στα playoffs.

Άπαντες στον Παναθηναϊκό είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στην κλήρωση των playoffs της διοργάνωσης που έγινε την Παρασκευή (30/1) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν και στον αντίπαλο που θα βρεθεί στον δρόμο του.

Οπως έγινε γνωστό η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βικτόρια Πλζεν. Η πρώτη θα διεξαχθεί σε τρεις εβδομάδες, δηλαδή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, την Πέμπτη (26/02). Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, λόγω της κατάταξής του, θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας και το δεύτερο εκτός.

Πηγή: Athletiko.gr