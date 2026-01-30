ΠΑΟΚ: Αντίπαλος η γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League - Το προφίλ των Ισπανών

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Europa League, αφού μετά την ολοκλήρωση της League Phase ο Δικέφαλος τερμάτισε στην 17η θέση της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν μια θέση στα playoffs της διοργάνωσης και μετά την κλήρωση της Παρασκευής, έμαθαν τον αντίπαλο τους στη «μάχη» της πρόκρισης στην φάση των «16».

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ξανά την Θέλτα, με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι στη League Phase πριν από λίγο καιρό.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου (αφού οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν πλεονέκτημα έδρας), με τον επαναληπτικό στις 26 του ίδιου μήνα, μια βδομάδα αργότερα από το πρώτο παιχνίδι.

Το προφίλ της Θέλτα

Η Θέλτα δεν αποτελεί άγνωστο αντίπαλο για τον ΠΑΟΚ, αφού οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στις 2 Οκτωμβρίου, στην 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Ισπανοί είχαν πανηγυρίσει τότε την νίκη με 3-1 απέναντι στον Δικέφαλο, με τα γκολ των Άσπας (45+2'), Ιγκλέσιας (53') και Σβέντμπεργκ (70').

Η χρηματιστηριακή αξία της Θέλτα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, έδρα της είναι το Μπαϊλάδος και προπονητής της είναι ο 37χρονος Κλαούντιο Χιράλδες. Στο Europa League, η ισπανική ομάδα τερμάτισε στην 16η θέση, ενώ στη La liga φιγουράρει στην 7η θέση με 32 βαθμούς, όσους έχει και η 6η Ρεάλ Μπέτις.

Ο Ιγκλέσιας είναι το πρώτο «βιολί» στην επίθεση της ομάδας από το Βίγκο, ενώ ξεχωρίζουν από το ρόστερ παίκτες όπως ο Όσκαρ Μινγκέθα και ο αγέραστος ηγέτης του συλλόγου, Ιάγκο Άσπας.