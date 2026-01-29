Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2: Πάλεψε για τα «αετόπουλα» αλλά... λύγισε ο Δικέφαλος των 10 παικτών

Τα έδωσε όλα ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία στη μνήμη των επτά «αετόπουλων» που χάθηκαν άδικα, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με την νίκη από τη Λιόν. Ο Δικέφαλος γνώρισε την ήττα με 4-2 από τους Γάλλους στην 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ στο 20', χωρίς να πανηγυρίσει, με την Λιόν να απαντά στο 34' με τον Χιμπέρτ. Η αποβολή του Κωνσταντέλια (40') δυσκόλεψε το έργο των «ασπρόμαυρων», που στο 55' είδαν τον Μερά να ανατρέπει πλήρως το σκηνικό.

Ο Μεϊτέ έφερε ξανά στα ίσα την κατάσταση (66'), δύο γκολ στο 88' και στο 90+2' από τους γηπεδούχους έκριναν εν τέλει το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ασήμαντο μπροστά στις 7 ψυχές που χάθηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκίνηση στην σέντρα και «ασπρόμαυρο» προβάδισμα

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο από την αρχή, οι δύο ομάδες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Στα πεζά, τα αγωνιστικά, το πρώτο τέταρτο κύλισε χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Η Λιόν απείλησε πρώτη στο 16', με τον Μορέιρα να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής και την μπάλα να περνά δίπλα από τα δοκάρια του Τσιφτσή.



Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του ευκαιρία έκανε αυτό που όλοι ήθελαν. Σκόραρε στη μνήμη των «αετόπουλων» του. Ο Γιακουμάκης στο 20' έδωσε προβάδισμα στον Δικέφαλο, χωρίς να πανηγυρίσει και ο Ζίβκοβιτς σήκωσε μια φανέλα στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ, προκαλώντας συγκίνηση.

Eurokinissi

Ισοφάριση και αποβολή Κωνσταντέλια

Το προβάδισμα δεν κράτησε πολύ για τον ΠΑΟΚ, αφού στο 34' οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Χιμπέρτ. Ο νεαρός φορ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, πάτησε προς τα μέσα στην περιοχή και με ένα τεχνικό πλασέ έφερε στα ίσα το παιχνίδι. Οι παίκτες του Λουτσέσκου είχαν ευκαιρία να απαντήσουν τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς όμως παρότι πάτησε περιοχή δεν πρόλαβε να εκτελέσει.

Στο 40' οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν, με τον διαιτητή να αποβάλλει τον Κωνσταντέλια με δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από ένα απρόσμενο μαρκάρισμα, έχοντας αντικρίσει την πρώτη στο 1-1 για διαμαρτυρίες.

Eurokinissi

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιόν θέλησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται αρχικά καλά την πίεση των Γάλλων. Ο Μερά στο 55' πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε ένα πολύ καλό πλασέ και έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας του Τσιφτσή, ανατρέποντας το σκορ. Ο Δικέφαλος δεν τα παράτησε και στο 66' έπειτα από γλυκιά εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ ισοφάρισε σε 2-2 με μια δυνατή κεφαλιά στη γωνία της εστίας των γηπεδούχων. Όπως και στο πρώτο γκολ, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πανηγύρισαν υπενθυμίζοντας πως μπροστά στην ανθρώπινη ζωή κανένα παιχνίδι δεν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ή σημασία.

Eurokinissi

Στο 82' και έπειτα από εξέταση του VAR η Λιόν κέρδισε πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη στον Χιμπέρτ. Ο Καράμπετς ανέλαβε την εκτέλεση, σημαδεύοντας το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Έξι λεπτά αργότερα ο Καραμπετς εξηλεώθηκε, αφού μετά από όμορφη συνεργασία πάτησε περιοχή και νίκησε τον Τσιφτσή.

Στις καθυστερήσεις οι Γάλλοι βρήκαν ένα ακόμα γκολ με τον Ροντρίγκες και έγραψαν τον επίλογο ενός παιχνιδιού που είχε μικρή σημασία μπροστά στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Κλάιφερτ (68' Βινίσιους), Νιακατέ, Μάτα, Μέιτλαντ-Νάιλς, Ντε Καρβάλιο (86' Χαμντανί), Μερά (68' Γκονσάλβες), Μόρτον (46' Τέσμαν), Καραμπέτς, Μορέιρα (86' Ροντρίγκεζ), Ιμπέρ.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ (90' Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον (84' Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (87' Μύθου).