Δάκρυσε και ο ουρανός στις κηδείες των «αετόπουλων» του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το Σάββατο (31/01) η τελευταία πράξη της τραγωδίας του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Οι συγγενείς και οι οικείοι των θυμάτων αποχαιρέτησαν τους αγαπημένους τους στην εξόδιο ακολουθία των αδικοχαμένων νεαρών.

Ανείπωτος πόνος και βουβή θλίψη στο τελευταίο αντίο στα παιδιά του ΠΑΟΚ. Οι εικόνες σκληρές και ανατριχιαστικές. Γονείς γονατισμένοι, βλέμματα χαμένα, φωνές που σβήνουν πριν βγουν. Τραγικές φιγούρες άνθρωποι που αποχαιρετούν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, παιδιά που έφυγαν άδικα, πρόωρα, χωρίς εξηγήσεις.



Σιωπή παντού. Μια σιωπή βαριά, που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Κανένα «γιατί» δεν απαντιέται, καμία συγγνώμη δεν φτάνει. Μόνο λουλούδια, δάκρυα και μια κοινωνία που κοιτάζει παγωμένη το απόλυτο κενό. Σε τέτοιες στιγμές, η πραγματικότητα δεν χρειάζεται ωραιοποίηση. Χρειάζεται μνήμη, ευθύνη και πάνω απ’ όλα σεβασμό.

Η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Μαρκόπουλου, του Δημήτρη Μαρωνίτη και του Βασίλη Πάλο, οι οποίοι κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας εψάλη το Σάββατο (31/01) στις 13:00 και οι σοροί τους βρίσκονταν στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.



Eurokinissi

Στις 12:00 τελέστηκε η κηδεία του Γιώργου Κεσανίδη στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και μετά τη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Δύο από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο μοιραίο δυστύχημα κηδεύτηκαν την Παρασκευή (30/01) στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.



Στην κηδεία των φίλων του παρευρέθηκε και ο 28χρονος τραυματίας του δυστυχήματος, ο οποίος ζήτησε να εξέλθει από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να αποχαιρετήσει τους αγαπημένους του.