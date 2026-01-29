Live η δύσκολη εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00) στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Ρόμα για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» έχουν να διαχειριστούν πολλές και σημαντικές απουσίες απουσίες σε αυτή την αναμέτρηση, αναζητώντας νίκη για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις 9-24 της ενιαίας βαθμολογίας.

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Ρόμα: Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γκιλάρντι, Τσελίκ, Πισίλι, Κριστάντε, Ελ Αϊναουί, Τσιμίκας, Πελεγκρίνι, Σουλέ

