Παναθηναϊκός: Χωρίς το μεγάλο «αστέρι» της η Ρόμα στο παιχνίδι με το «τριφύλλι»

Εκτός αποψινής (29/1, 22:00) αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό θα μείνει τελικά ο Πάουλο Ντιμπάλα. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο προπονητής της Ρόμα, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, είχε προαναγγείλει πως η συμμετοχή του Αργεντινού σταρ ήταν αμφίβολη.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να μην ρισκάρει την επιδείνωση του τραυματισμού του και τον άφησε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Αθήνας. Ο Ντιμπάλα είχε δεχθεί χτύπημα στο γόνατο στο κυριακάτικο ντέρμπι της Serie A απέναντι στη Μίλαν. Παρότι ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή των «τζαλορόσι» στην Ελλάδα και δήλωνε έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του, το πρωί της Πέμπτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις.

Μετά τον ιατρικό έλεγχο από το επιτελείο της Ρόμα, κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί και να μην αγωνιστεί. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί την Παρασκευή σε περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση του τραυματισμού του.