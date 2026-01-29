Τρέλα στη Λισαβόνα: Το απίθανο γκολ του Τρούμπιν στο 90+8’ και η πρόκριση-θαύμα στο Champions League

Η Μπενφίκα χρειαζόταν ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι και αυτό ακριβώς συνέβη. Οι «αετοί» της Λισαβόνας επικράτησαν με 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα ματς που θα μείνει αξέχαστο, τόσο για την εξέλιξή του όσο και για τον απρόσμενο ήρωά του.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ, αποτελώντας τον βασικό επιθετικό μοχλό της πορτογαλικής ομάδας. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ο άνθρωπος που κανείς δεν περίμενε.

Με το σκορ στο 3-2 υπέρ της Μπενφίκα και τον χρόνο να εξαντλείται (90+8’), οι Πορτογάλοι αναζητούσαν ακόμα ένα γκολ για να «κλειδώσουν» την πρόκριση. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε μείνει με εννέα παίκτες και στην τελευταία φάση του αγώνα ο τερματοφύλακας Τρούμπιν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την εστία του και να ανέβει στην αντίπαλη περιοχή.

Το φάουλ εκτελέστηκε από τον Όρσνες και ο Ουκρανός γκολκίπερ, με εντυπωσιακή κεφαλιά, νίκησε τόσο την άμυνα της Ρεάλ όσο και τον ανήμπορο να αντιδράσει Κουρτουά, γράφοντας το 4-2 μέσα σε αποθέωση και χαρίζοντας μια επική πρόκριση στη Μπενφίκα.

Με αυτή τη νίκη, οι «λουζιτάνοι» τερμάτισαν στην 24η και τελευταία προνομιούχο θέση της League Phase, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στην ενδιάμεση φάση. Αντίθετα, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός οκτάδας και θα χρειαστεί να δώσει επιπλέον νοκ άουτ αγώνα για να συνεχίσει στη διοργάνωση.