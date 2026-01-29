Η Γουάντα Νάρα προκαλεί ξανά: Το νέο βίντεο στα social media που... ανάβει φωτιές (vid)

Λίγους μήνες μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Μάουρο Ικάρντι, η Γουάντα Νάρα δείχνει πως βρίσκεται σε φάση απόλυτης αυτοπεποίθησης και εξωστρέφειας. Η εντυπωσιακή Αργεντινή πρωταγωνιστεί στο νέο μουσικό βίντεο του MC Binn, εμφανιζόμενη με ένα αποκαλυπτικό μαγιό που δεν άφησε πολλά στη φαντασία.

Χορεύοντας στους ρυθμούς του τραγουδιού και αναδεικνύοντας τις καμπύλες της, η Νάρα μοιράστηκε και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της παραγωγής, συνοδεύοντάς τα με τη φράση: «Από μια επιτυχία γεννιέται πάντα η επόμενη».



Τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν καταιγιστικά. «Συμφωνούμε ότι όλοι οι Αργεντινοί αγαπούν τη Γουάντα;» έγραψε ένας, ενώ άλλος σημείωσε: «Η Αργεντινή σε λατρεύει, εμβληματική βασίλισσα». Δεν έλειψαν και εκείνοι που στάθηκαν στη δυναμική της παρουσία, χαρακτηρίζοντάς την πρότυπο γυναικείας ενδυνάμωσης τόσο ως γυναίκα όσο και ως μητέρα.