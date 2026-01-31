Το ball boy της Μπενφίκα για τον viral πανηγυρισμό με τον Μουρίνιο: «Ήθελα απλώς να πανηγυρίσω»

Ο Φρανσίσκο Κούνια είναι ένα παιδί, ηλικίας 13 ετών, που μένει στη Λισαβόνα και μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (28/01) ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό. Δεν ήταν παρά ένα ball boy στον αγώνα της Μπενφίκα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Το επικό γκολ του τερματοφύλακα των «Αετών», όμως στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Βασίλισσα, όμως ήταν αρκετό για να προκαλέσει πανδαιμόνιο στο «Ντα Λουζ», αλλά και έκρηξη στη δημοτικότητά του.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έτρεξε πανηγυρίζοντας τη δραματική πρόκριση και συναντόντας τον στο δρόμο του, τον αγκάλιασε ακαραιαία. Οι εικόνες έκαναν μέσα σε δευτερόλεπτα το γύρο του διαδικτύου και το συμβάν έγινε viral.

Ο 13χρονος Φρανσίσκο Κούνια μίλησε για το περιστατικό στη δημοφιλή πορτογαλική εφημερίδα A Bola, αναφέροντας πως μετά το γκολ, ο Μουρίνιο τον αγκάλιασε και του φώναξε «Πάμε, μικρέ!», υπογραμμίζοντας πως είναι το μοναδικό πράγμα που θυμάται από το χάος που επικράτησε μετά το γκολ του Τρουμπίν.

Ο νεαρός ανέφερε πως παίζει στη Μπενφίκα από ηλικία 7 ετών, πως αγωνίζεται στην ομάδα Κ15, παρά το γεγονός πως δεν έχει συμπληρώσει καν τα 14 έτη και πως ο μεγαλύτερος αδερφός του ήταν επίσης μέλος των ακαδημιών.

«Ξεκινήσαμε να παίζουμε από τεσσάρων ετών στην ακαδημία της Μπενφίκα, στο γήπεδο, σε εκείνες τις προπονήσεις παιχνιδιού. Κάποια στιγμή με κάλεσαν για δοκιμή στο Σεϊσάλ. Έκανα το δοκιμαστικό και πήγα στην Μπενφίκα, ενώ ο αδελφός μου συνέχισε να προπονείται στην ακαδημία του γηπέδου.



Εγώ έμεινα στην Μπενφίκα μέχρι σήμερα, ο αδελφός μου πήγε στην ακαδημία της Μπενφίκα στο Οέιρας ως τερματοφύλακας, μετά έπαιξε στους Μαρίστας και τελικά πήγε στη Ρεάλ», εξήγησε.

Talent That Caught My Eye 👁‍🗨 ❤️⚽️

Francisco Cunha (2012)

Club : Benfica U15

Position: Attacking Midfield

The ball boy who celebrated with Jose Mourinho ,special moment from special one



Hope to see the boy at top level pic.twitter.com/YWtDMLUIyq — SkEbI (@KgasagoThapelo) January 29, 2026

Αναφερόμενος στο viral στιγμιότυπο με τον προπονητή της πρώτης ομάδας και θρύλο των πάγκων, Ζοσέ Μουρίνιο δήλωσε: «Ήμουν δίπλα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ήξερα ότι η Μπενφίκα χρειαζόταν γκολ. Όλο το γήπεδο φώναζε, ήταν η τελευταία φάση. Το έβλεπα αυτό και, όταν έγινε το γκολ, άρχισα να τρέχω, να τρέχω και είδα τον προπονητή Μουρίνιο και αγκαλιαστήκαμε! Έτρεχα και ήταν το πρώτο άτομο μπροστά μου! Και αγκαλιαστήκαμε! Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος για το γκολ της Μπενφίκα και για την πρόκριση, απλώς ήθελα να πανηγυρίσω!»

Το βράδυ της Τετάρτης (28/01), αλλά και η επόμενη ημέρα στο σχολείο ήταν μοναδικό για τον 13χρονο Φρανσίσκο: «Στο τέλος του αγώνα είχα πολλά μηνύματα από φίλους που με ρωτούσαν αν ήμουν εγώ που αγκάλιασα τον Μουρίνιο… η οικογένειά μου μου έστελνε βίντεο και φωτογραφίες», λέει, πριν θυμηθεί τα λίγα λόγια που άκουσε από τον προπονητή της Μπενφίκα: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τη δεύτερη φορά που τον αγκάλιασα μου είπε: “Πάμε, μικρέ!”».

«Δεν είχα ξαναδεί τερματοφύλακα να σκοράρει, αλλά πάνω σε αυτό ήταν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εγώ στο γήπεδο… Μετά πανηγύρισα με τον προπονητή Μουρίνιο, κάτι που ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Ήταν όλα υπέροχα!», ανέφερε καταλήγοντας.