Ποια είναι η σέξι κόρη του Μουρίνιο που «κλέβει» τις εντυπώσεις (pic)

Όταν ο πατέρας σου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχεις ουσιαστικά δύο επιλογές: να αγκαλιάσεις τα φώτα της δημοσιότητας ή να τα αγνοήσεις εντελώς.



Για δεκαετίες, ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους πιο διάσημους προπονητές του αθλήματος, κατακτώντας τρόπαια σε Πορτογαλία, Ισπανία και Αγγλία και χαρίζοντας στο άθλημα μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του τα τελευταία χρόνια.



Ο άνθρωπος που αποκαλούσε τον εαυτό του «Special One» όταν έφτασε στην Τσέλσι το 2004 έκτοτε έχει κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα όχι μόνο για την τακτική του ευφυΐα, αλλά και για τις θεατρικές του κινήσεις. Η αλαζονεία, η αυτοπεποίθησή του και το ταλέντο του για το δράμα τον έχουν καταστήσει διαχρονικά αγαπημένο των μέσων ενημέρωσης, αδύνατο να αγνοηθεί εντός ή εκτός γηπέδου.

Ποια είναι η κόρη του Ζοσέ Μουρίνιο



Αλλά πίσω από την περσόνα του που σημείωσε μεγάλη επιτυχία κρύβεται μια πιο ήσυχη οικογενειακή ιστορία, μια ιστορία που δεν καθορίζεται από τακτικές, τρόπαια ή περιστασιακά ξεσπάσματα. Ο Μουρίνιο και η σύζυγός του, Ματίλντε Φαρία, έχουν δύο παιδιά των οποίων οι ζωές είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ο γιος του, Ζοσέ Μάριο, έχει επιλέξει την ιδιωτικότητα, ενώ η κόρη του έχει υποδεχθεί τη φήμη με ανοιχτές αγκάλες.

Η Ματίλντε Μουρίνιο έχει χαράξει μια ζωή σταθερά στο προσκήνιο, χτίζοντας τη φήμη της τόσο ως fashion influencer όσο και ως επιχειρηματίας.Έχοντας μεγαλώσει μεταξύ Λισαβόνας, Λονδίνου και Μαδρίτης, καθώς η καριέρα του πατέρα της υποχρέωνε την οικογένεια να ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, αργότερα εγκαταστάθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου σπούδασε μόδα και επιχειρήσεις.

Η νεαρή επιχειρηματίας είναι η ιδρύτρια της δικής της μάρκας κοσμημάτων, μιας οικολογικής ετικέτας που υποστηρίζει τον ανακυκλωμένο χρυσό. Η μάρκα έχει γίνει γρήγορα δημοφιλής, προσελκύοντας διάσημους πελάτες και επαίνους από τους ειδικούς της μόδας. Η Ματίλντε χρησιμοποιεί συχνά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τόσο τα σχέδιά της όσο και τις ηθικές αξίες που κρύβονται πίσω από αυτά.



Σε αντίθεση με τον αδερφό της, η Ματίλντε φαίνεται απόλυτα άνετη με την προσοχή του κοινού. Το Instagram της προσφέρει μια γεύση από τον φανταχτερό και λαμπερό τρόπο ζωής της, από φωτογραφίσεις μόδας εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Χαρακτηρισμένη από το περιοδικό HELLO! ως κάποια που γίνεται γρήγορα το «παιχνίδι-σύμβολο της συνειδητής πολυτέλειας», η Ματίλντε έχει προσελκύσει αρκετές διασημότητες, όπως η Κέιτ Χάντσον και η Κάιλι Μινόγκ, να φορέσουν τα κοσμήματά της - και τώρα στοχεύει και σε μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας.



Η influencer διαμένει τώρα σε μια εκπληκτική μεζονέτα στο Τσέλσι, μαζί με τον σύζυγό της, σύμβουλο ακινήτων.



