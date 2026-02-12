Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε για το επεισόδιο με οπαδούς μετά τον αγώνα με την Dubai BC
ΟΗ Euroleague ανακοίνωσε την τιμωρία που υπέβαλε στον Γιώργο Μπαρτζώκα σχετικά με το επεισόδιο που είχε με οπαδό στο ματς με την Dubai.
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Dubai BC για την 26η αγωνιστική της Euroleague, σημαδεύτηκε από ένα θερμό επεισόδιο που είχε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας με οπαδούς που βρέθηκαν στην «Coca Cola Arena».
Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατευθύνθηκε έξαλλος προς τις κερκίδες, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και ζήτησε τον λόγο από κάποιον που νωρίτερα τον έβρισε στα ελληνικά. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση ηρέμησε, με τη Euroleague να κάνει γνωστή την τιμωρία στον 60χρονο τεχνικό.
Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους των 4000 ευρώ στον τεχνικό των «ερυθρόλευκων».