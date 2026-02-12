Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε για το επεισόδιο με οπαδούς μετά τον αγώνα με την Dubai BC

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Dubai BC για την 26η αγωνιστική της Euroleague, σημαδεύτηκε από ένα θερμό επεισόδιο που είχε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας με οπαδούς που βρέθηκαν στην «Coca Cola Arena».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατευθύνθηκε έξαλλος προς τις κερκίδες, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και ζήτησε τον λόγο από κάποιον που νωρίτερα τον έβρισε στα ελληνικά. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση ηρέμησε, με τη Euroleague να κάνει γνωστή την τιμωρία στον 60χρονο τεχνικό.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους των 4000 ευρώ στον τεχνικό των «ερυθρόλευκων».