Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Αγχωτική νίκη με επιθετική πολυφωνία

Ο Ολυμπιακός παραμένει εντυπωσιακός στις επιδόσεις του στη Euroleague, αφού κέρδισε τον «ερυθρόλευκο εμφύλιο» του ΣΕΦ με 92-86 επί του Ερυθρού Αστέρα και μετράει 10 νίκες σε 12 ματς στη διοργάνωση.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 18-9 και ένα λιγότερο ματς (με Φενέρ ΣΕΦ 17/3) και πάει στη διακοπή ως η δεύτερη της κατάταξης, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας με 16-12 παραμένει στο «κυνήγι» της εξάδας.

Πάντως οι Σέρβοι κράτησαν τη διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων στο φινάλε της regular season, αφού είχαν επικρατήσει στο Βελιγράδι με 91-80.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν ο Βεζένκοφ με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους και 3 ασίστ, ο Φουρνιέ με 18 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Ουόκαπ με 5 πόντους, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς ξεχώρισαν ο Νουόρα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ, ο Μίλερ-ΜακΙντάιερ με 11 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ και ο Μπάτλερ με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό μετά το Final-8 (17-21/2) του Κυπέλλου είναι η Ζαλγκίρις στο Κάουνας στις 25/2 (20:00), ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα η Εφές (25/2, 21:00) στο Βελιγράδι.

Σούπερ ο Ολυμπιακός μέχρι το 18', άντεξε ο Αστέρας

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα καλά και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 8-2 (στο 3') από τον Μοτιεγιούνας ο οποίος έφτασε γρήγορα τους 5 πόντους.

Ο γεμάτος ενέργεια Γουόρντ και ο δραστήριος Ουόκαπ έφεραν σερί 8-0 για το 10-8 στο 5ο λεπτό με τους γηπεδούχους να «ξυπνάνε» σιγά - σιγά.

Ο Γουόρντ με 7 πόντους αποτελούσε τον πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού για το 16-16 (στο 8') σε ένα πολύ σκληρό ματς, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει ρυθμό με 2/2 τρίποντα για το 24-22 της ομάδας του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε δυνατά με 2/2 τρίποντα του «ζεστού» από τον πάγκο Φουρνιέ και ένα κλέψιμο των Νιλικίνα - Τζόουνς με τη διαφορά για πρώτη φορά να πηγαίνει στο +10 (30-20 στο 11').

Ο Ολυμπιακός αν και είχε σε άστοχη βραδιά τον Πίτερς (0/3 τριπ) κατάφερνε να διατηρεί ένα ασφαλές προβάδισμα με 38-26 (στο 14') χάρη στους Φουρνιέ (9π, 3/4τριπ) και ΜακΚίσικ (3π, 1ασ).

Με τον Νουόρα κυρίως οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να μπουν ξανά στο ματς, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έλεγχαν την κατάσταση με τον Φουρνιέ απόλυτο εκφραστή της second unit και με το σκορ στο 44 - 30 (στο 18') την ώρα που ο Ουόκαπ είχε φτάσει τις 6 ασίστ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους Νουόρα - Μπάτλερ να φτάνουν τους 21 πόντους, τους γηπεδούχους να κάνουν λάθη και να χάνουν ριμπάουντ και ο Μίλερ-ΜακΙντάιερ με buzzer beater καλάθι μείωσε σε 49-45 για το «ερυθρόλευκο» επιμέρους 15-4.

«Ερυθρόλευκη μάχη» μέχρι το τέλος στο ΣΕΦ

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να βρει επιθετικό ρυθμό κυρίως με τον Ντόρσεϊ (13π), όμως οι βιαστικές επιλογές και τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ δεν τον άφηναν να ξεφύγει στο σκορ (58-53 στο 24').

Ο Βεζένκοφ βγήκε και αυτός μπροστά με δύο σερί τρίποντα και 8 πόντους συνολικά σε περίπου πεντέμιση λεπτά για το 66-58 (στο 26') την ώρα που οι Σέρβοι έδειχναν για πρώτη φορά ίσως να χάνουν τόσο πολύ τον αμυντικό τους προσανατολισμό.

Ο Μιλουτίνοφ πέρα από το δίδυμο Ντόρσεϊ - Βεζένκοφ έδωσε πολλές βοήθειες, όμως ο «καυτός» Νουόρα με 19 πόντους και ο δραστήριος Μονέκε μείωσαν σε 70-63 (στο 27').

Η τρίτη περίοδος έληξε με τους Πειραιώτες μπροστά μόλις με 72-68, αφού τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και τα 5 λάθη σε δέκα λεπτά κράτησαν όρθιους τους αντιπάλους τους.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Νιλικίνα με τρίποντο και ασίστ έδωσε «ανάσα» στον Ολυμπιακό για το 77-70 στο 32ο λεπτό, όμως οι Σέρβοι έδειχναν για τα καλά μέσα στο ματς.

Ο Βεζένκοφ έκανε το 79-70 με ένα τρομερό κάρφωμα σε ένα ματς με μπόλικη αστοχία, όμως οι Σέρβοι βρήκαν λύσεις και με ένα μικρό πολύτιμο σερί 4-0 μείωσαν σε 79-74 πέντε λεπτά πριν το φινάλε.

Οι ακούραστοι στο να μάχονται παίκτες του κόουτς Ομπράντοβιτς δεν τα παρατούσαν, αλλά δύο κερδισμένες κατοχές του Φουρνιέ μετά από 0/2 βολές του ΜακΚίσικ και καλάθι του Γάλλου σταρ έφεραν πάλι το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο +6 (83-77) περίπου στο 37ο λεπτό.

Τρία άστοχα σουτ από Μπάτλερ και Νουόρα, ένα λάθος του Φουρνιέ και ένα καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιερ έφεραν τη διαφορά στους 5 (85-80), ενώ ο Μπάτλερ με 1/2 βολές μείωσε ακόμα περισσότερο σε 85-81 στο 1:25 και οι Σέρβοι κέρδισαν και κατοχή!

Ο Βεζένκοφ με ένα αδιανόητο τρίποντο στα 53'' ουσιαστικά τελείωσε το ματς για το 88-81, ενώ στο φινάλε οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη με 92-86.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 49-45, 72-68, 92-86.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Νετζήπογλου.

Ερυθρός Αστέρας (Σ. Ομπράντοβιτς): ΜακΙντάιρ, Μιλένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβίντοβατς, Κάλινιτς, Ιζούντου, Μοτιεγιούνας, Μπολομπόι, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε, Ντος Σάντος.

Πηγή: Athletiko.gr