Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στη EuroLeague

Η 28η αγωνιστική της Euroleague «κλείνει» με τέσσερις αναμετρήσεις την Παρασκευή 13/02.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο «T-Center» σε μια άκρως σημαντική αναμέτρηση για το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Ο σούπερσταρ του «τριφυλλιού» επέστρεψε μετά από ένα μήνα και είναι έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θέλει την νίκη για να πάρει «έδαφος» και να πλησιάσει στις θέσεις που του παραχωρούν το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση του θεσμού. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime και το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 20:00 η Ζάλγκιρις, που υποδέχεται τον την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Λίγο αργότερα, στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί την Μπασκόνια σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την παραμονή της στην 10άδα (Novasports 4), ενώ η Αρμάνι περιμένει την Dubai BC στο Μιλάνο με την έναρξη στις 21:30 (Novasports 2).

Την μέρα κλείνει το παιχνίδι της «αναγεννημένης» Παρτίζαν με την Ρεάλ Μαδρίτης (21:30) και μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports 5.

