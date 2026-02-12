Δείτε την βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός παρόλο που δυσκολεύτηκε, επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ, και πλεόν μετράει 10 νίκες σε 12 ματς στην Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι παρόλο που έχουν ματς λιγότερο (αυτό με την Φενέρ στο ΣΕΦ 17/3) έχουν ρεκόρ 18-9, ενώ οι Σέρβοι με 16-12 παραμένουν στο κυνήγι της 6δας.
Τα αποτελέσματα της Πέμπτης
- Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 91-60
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν
- Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86
- Βαλένθια - Βιλλερμπάν 82-67
- Μπαρτσελόνα - Παρί