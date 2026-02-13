Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να το πιστέψει, έπαιξε με τη φωτιά κι ευτυχώς... δεν κάηκε

Ο Ολυμπιακός παραμένει εντυπωσιακός στις επιδόσεις του στη Euroleague, αφού κέρδισε τον «ερυθρόλευκο εμφύλιο» του ΣΕΦ με 92-86 επί του Ερυθρού Αστέρα και μετράει 10 νίκες σε 12 ματς στη διοργάνωση.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 18-9 και ένα λιγότερο ματς (με Φενέρ ΣΕΦ 17/3) και πάει στη διακοπή ως η δεύτερη της κατάταξης, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας με 16-12 παραμένει στο «κυνήγι» της εξάδας.

Έγινε του... τριπόντου και μετά του «ασώτου»

ΙΝΤΙΜΕ

Στη πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός πυροβολούσε από το τρίποντο. Μπορεί να μην έβαλε πολλά (3/7, με το τελευταίο να είναι ένα σκοτωμένο του Βεζένκοφ στο τέλος), ωστόσο είναι κι αυτό δείγμα των σωστών επιλογών που είχε. Πάνω κάτω το ίδιο έγινε και στη δεύτερη περίοδο με τον Ερυθρό Αστέρα να δέχεται δυο τρίποντα από τον Φουρνιέ και να βλέπει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό (40-30).

Και κάπου εκεί, ήταν η επιστροφή του «ασώτου» με τον Ολυμπιακό να γυρνάει στο μπάσκετ που έπαιζε τους πρώτους μήνες, όταν δεν είχε τις απαραίτητες προσθήκες που έκανε μέχρι και τον Γενάρη.

Δεύτερες ευκαιρίες, εξαφάνιση των ψηλών και παιχνίδι με τη φλόγα

Eurokinissi

Ο Ερυθρός Αστέρας θα μπορούσε να νιώθει άτυχος από την αρχική ευστοχία των Πειραιωτών στο πρώτο ημίχρονο. Ο ίδιος όμως φρόντισε να εκμεταλλευτεί και τα «δώρα» που έκανε η αδελφική του ομάδα. Η ομάδα του Μπαρτζώκα χάρισε πολλές δεύτερες επιθέσεις (ενδεικτικά ο Ερυθρός Αστέρας είχε 10 επιθετικά ριμπάουντ πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο), έκανε αρκετά λάθη (5 στη τρίτη περίοδο) και δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τους ψηλούς.

Τζόουνς, Μιλουτίνοφ και Χολ είχαν αθροιστικά 12 πόντους. Δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που έκανε ο Ερυθρός Αστέρας στο να περιορίσει την δράση του Ολυμπιακού. Όχι μόνο στη ρακέτα. Αλλά και στη κυκλοφορία της περιφέρειας, ώστε να φτάσει η μπάλα στη ρακέτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από την εμφάνιση, παρά μόνο με το αποτέλεσμα. Με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί σε ένα απίθανο τρίποντο στην crunch time και τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ να είναι ζεστοί από το τρίποντο (18+17 πόντοι), ο Ολυμπιακός πήρε ένα παιχνίδι που πάντοτε κρύβει κινδύνους. Πλέον μπορεί να πάει πιο ήρεμος στη διακοπή, που έχει και Κύπελλο Ελλάδας μέσα στο «καλεντάρι».