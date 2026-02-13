Τι έψαχνε η ομάδα scouting των Houston Rockets στο ΣΕΦ - Ποιοι παίκτες πέρασαν από μικροσκόπιο

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις του, επικρατώντας με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 28η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας 10 νίκες στις τελευταίες 12 εμφανίσεις στη διοργάνωση.



Με το επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ διαρκώς να ανεβαίνει, δεν αποτελεί έκπληξη πλέον η παρουσία scouts του NBA σε σπουδαίες αναμετρήσεις της EuroLeague. Υπό το βλέμμα του τμήματος scouting των Houston Rockets πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η αναμέτρηση των δύο «ερυθρόλευκων» συλλόγων. Την επόμενη του αγώνα, οι άνθρωποι των Rockets βρέθηκαν στο Μικρολίμανο σε γνωστό μαγαζί, ξεκαθαρίζοντας τους λόγους για τους οποίους επισκέφτηκαν την χώρα μας.

Ο λόγος της παρουσίας τους και η ειδική αναφορά στον κόσμο

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, δεν ήρθαν για να παρακολουθήσουν κάποιον συγκεκριμένο παίκτη, υπογραμμίζοντας πως πρακτικά «τσέκαραν» όλους τους αθλητές και θα επικοινωνήσουν με το staff της ομάδας για να τους ενημερώσουν σχετικά με το τι παρακολούθησαν. Αυτοί που πιθανότατα βρίσκονται ψηλά στη λίστα τους είναι οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό και ο Νουόρα με τον Μπάτλερ από πλευράς Ερυθρού Αστέρα.

Ταυτόχρονα, στάθηκαν στην καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλου του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ χαρακτηρίζοντας την «πρωτόγνωρη», σε μια βραδιά που οι φίλαθλοι βοήθησαν τους Πειραιώτες με τη φωνή τους μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Flash.gr

Ειδική αναφορά έγινε και στον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος βρέθηκε στο Χιούστον στο παρελθόν στο πέρασμα του από το NBA. Δήλωσαν χαρούμενοι που είδαν τον 35χρονο φόργουορντ από κοντά, τονίζοντας πως αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα στο παρελθόν και καλύτερες οι συνθήκες, ο Παπανικολάου θα είχε παραμείνει στο ρόστερ των Αμερικανών παραπάνω.