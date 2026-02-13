Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε

Ένα δύσκολο buzzer beater του Μπάλντγουιν έκρινε την ματσάρα του «Telekom Center Athens». Ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην πρωταθλήτρια Φενέρ, γνώρισε όμως την ήττα με 85-83 από την ομάδα του Σάρας στην 28η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» πίστεψαν πως έστειλαν στην παράταση το ματς με τον Σορτς στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα, το μαρκαρισμένο σουτ του Μπάλντγουιν όμως έγραψε τον επίλογο μιας συγκλονιστικής αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα το «τριφύλλι» έπεσε στο 16-12, την ώρα που η ομάδα του Σάρας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-7 και παιχνίδι λιγότερο (αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ).

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86

Βαλένθια - Βιλερμπάν 82-67

Μπαρτσελόνα - Παρί 74-85

Ζαλγκίρις Κάουνας - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό - Μπασκόνια 102-92

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 83-85

Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Μιλάνο - Dubai BC 78-96

Η βαθμολογία