Ένταση στο τέλος του Παναθηναϊκός - Φενέρ: Ο πανηγυρισμός του Μπάλντγουιν εξαγρίωσε τον Λεσόρ (pics)

Ένα δύσκολο buzzer beater του Γουέιντ Μπάλντγουιν έκρινε τη ματσάρα στο «Telekom Center Athens», με τον Παναθηναϊκό AKTOR να γνωρίζει την ήττα 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» πάλεψαν μέχρι τέλους και πίστεψαν πως είχαν στείλει το παιχνίδι στην παράταση με καλάθι του Σορτς στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωστόσο, το μαρκαρισμένο σουτ του Μπάλντγουιν στην εκπνοή έγραψε τον δραματικό επίλογο μιας συγκλονιστικής αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός γκαρντ πανηγύρισε με έντονο τρόπο στο κέντρο του γηπέδου, με τις αντιδράσεις του να θεωρούνται προκλητικές από την πλευρά των γηπεδούχων. Η ένταση, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα με λεκτική αντιπαράθεση με τον Τζέριαν Γκραντ, κορυφώθηκε μετά τη λήξη.

Ο Ματίας Λεσόρ μπήκε εμφανώς εκνευρισμένος στο glass floor για να ζητήσει εξηγήσεις από τον Μπάλντγουιν, με τον Νάντο Ντε Κολό να παρεμβαίνει άμεσα και να μπαίνει ανάμεσά τους για να αποτρέψει τα χειρότερα.

Καθώς η αποστολή της Φενέρμπαχτσε κατευθυνόταν προς τη φυσούνα, το κλίμα παρέμενε εκρηκτικό, με αρκετό κόσμο να συγκεντρώνεται στο σημείο και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση να είναι συνεχείς. Ευτυχώς η παρέμβαση των ψυχραιμότερων (μεταξύ των οποίων και ο Σάρας που άμεσα πήγε να ηρεμήσει τα πνεύματα) έφερε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης πριν ξεφύγει η κατάσταση.

