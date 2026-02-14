Φενέρμπαχτσε: Προχώρησε σε καταγγελία για όσα συνέβησαν στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Ένα καλάθι του Ουέιντ Μπόλντουιν σε «νεκρό χρόνο» έκρινε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Αμέσως μετά δημιούργηθηκε σύρραξη μεταξύ των παικτών με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό παίκτη της τουρκικής ομάδας και τον Ματίας Λεσόρ.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media δείχνουν τον Μπόλντουιν να πατάει το τριφύλλι στο κέντρο του Telekom Center Athens. Η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα και η Φενέρμπαχτσε, όπως γνωστοποίησε μέλος του ΔΣ της τουρκικής ομάδας, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague.

Sevgili Fenerbahçeliler endişe edilecek bir durum yok,oyuncularımızın hepsi iyi.Gerekli önlemler alındı. Maç sonu yaşananlar ile ilğili şikayetlerimizi yaptık .Durumun takipçisi olacağız.Bugun bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler.iyiki… — Cem Ciritci (@cemciritci) February 13, 2026

«Αγαπητοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε υποβάλει καταγγελίες για ό,τι συνέβη μετά τον αγώνα. Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας και όλους όσους ήρθαν να μας υποστηρίξουν σήμερα (σ.σ την Παρασκευή). Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εκεί», ανέφερε ο Τζεμ Τσιριτζί.