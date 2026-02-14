Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95: Άνετο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη με τρομερό Φουρνιέ (vids)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος στη Stoiximan GBL! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρόλο που δυσκολεύτηκε σε ένα κομμάτι της αναμέτρησης, επικράτησε του Ηρακλή για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος με σκορ 70-95 διατηρώντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα. 18 παιχνίδια, 18 νίκες!

Μια νίκη την οποία σε μεγάλο βαθμό στην τρομερή εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έσπασε το ρεκόρ πόντων του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, έχοντας 32!

Η εξέλιξη του ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να θέλει από νωρίς να εδραιώσει την κυριαρχία του, δίχως να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από το πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη ο Φουρνιέ είχε το πόδι στο γκάζι και έκανε τη διαφορά για τους Πειραιώτες σε εκείνο το διάστημα, την ώρα όπου η ομάδα του κόουτς Λούκιτς δεν είχε βρει ακόμα τα πατήματά της, (11-23, 10΄).

Στη δεύτερη περίοδο ήταν όπου ο Ηρακλής ξεκίνησε να παίζει πολύ καλύτερο μπάσκετ και με επιμέρους σκορ 25-19, κατόρθωσε να βάλει δύσκολα στους πρωταθλητές Ελλάδας! Πολύ θετικοί οι Έλντερ Ντέιβις και Σμιθ που δημιούργησαν προβλήματα αμυντικά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα! Πάλι σε εκείνο το σημείο, Φουρνιέ, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου έδωσαν ανάσα στην ομάδα τους.

Και το σκορ ήταν επίσης κοντά στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου και του δευτέρου ημιχρόνου. Ωστόσο, ένα κρεσέντο τριπόντων από τους Πειραιώτες και ένα κόλλημα επιθετικά για τον Ηρακλή, επέτρεψαν στην ομάδα του Πειραιά, να αποκτήσει μια διψήφια διαφορά η οποία ήταν αρκετή για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην 18η νίκη του στο πρωτάθλημα, (56-74, 30΄).

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο φοβερός και τρομερός Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, περνώντας εκτός παρκέ στα τελευταία λεπτά της τετάρτης περιόδου. Είχε 9 δίποντα, 4 τρίποντα, μοιράζοντας και τέσσερις τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Την ίδια ώρα, τα μέγιστα προσέφεραν οι Σάσα Βεζένκοφ και Άλεκ Πίτερς με 19 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95

Πηγή: Athletiko.gr