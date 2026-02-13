EuroLeague: Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ παίκτης της Παρτιζάν και αποκλεισμός από την δράση

Απρόσμενο «χτύπημα» για την Παρτίζαν, καθώς ο Ντίλαν Οσετκόφσκι τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, για θετικό δείγμα απαγορευμένης ουσίας που είχε ληφθεί το 2023.

Όπως ανακοίνωσαν οι «ασπρόμαυροι», ο παίκτης δεν θα απουσιάσει μόνο από την αναμέτρηση της Παρασκευής (13/2) με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, αλλά θα παραμείνει εκτός ομάδας μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η υπόθεση αφορά περίοδο κατά την οποία ο Οσετκόφσκι αγωνιζόταν στην Ισπανία με τη Ουνικάχα Μάλαγα. Το θετικό δείγμα είχε «παγώσει» τότε και τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παρτίζαν, «η υπηρεσία αντιντόπινγκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στη FIBA, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση όλων των διοργανώσεων». Στο Βελιγράδι επικρατεί αιφνιδιασμός. Οι άνθρωποι του συλλόγου δηλώνουν έκπληκτοι, καθώς όπως τονίζουν, από τον τελευταίο έλεγχο ο παίκτης είχε βρεθεί «καθαρός», ενώ υποστηρίζουν ότι κανείς από το κλαμπ δεν είχε ενημερωθεί για τη διαδικασία.