Παναθηναϊκός: Το τηλεφώνημα του Ναν που «σφράγισε» τη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «πυροδότησε» τη μεταγραφική «βόμβα» με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, στην προσπάθειά του να μπει δυναμικά στην τελική ευθεία της σεζόν στην EuroLeague και να δώσει τα καλύτερα δυνατά εφόδια στον Παναθηναϊκό AKTOR για να φτάσει στην κατάκτηση του 8ου αστεριού.

Η κίνηση αυτή τάραξε τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να γίνεταιο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ρόστερ του Τριφυλλιού, πίσω από τον Κέντρικ Ναν, χάρη στα 10 εκατομμύρια που θα λάβει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα, οι δύο παίκτες είχαν και τηλεφωνική συνομιλία πριν ανακοινωθεί η μεγάλη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν τα είπαν για αρκετή ώρα το πρωί της Πέμπτης (12/2), τόσο για τη συνεργασία τους μέσα στο παρκέ, όσο και για τις συνθήκες που θα βρει ο 31χρονος φόργουορντ στην ομάδα, αλλά και στην Αθήνα.

Μια συνομιλία που δείχνει πόσο πολύ θέλουν όλοι να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του φετινού τροπαίου και έδιωξε τα όποια «μαύρα σύννεφα» αιωρούνταν στα social media για την αντίδραση του Ναν στη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις.