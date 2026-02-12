Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημο του Χέιζ-Ντέιβις
Η μεγάλη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό AKTOR πήρε πλέον επίσημη μορφή.
Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ της ομάδας.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια»