Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημο του Χέιζ-Ντέιβις

Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια»