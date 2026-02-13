Live η σπουδαία «μάχη» μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρ στο «T-Center» για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο «T-Center» σε μια άκρως σημαντική αναμέτρηση για το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Ο σούπερσταρ του «τριφυλλιού», Κέντρικ Ναν, επέστρεψε μετά από ένα μήνα και είναι έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θέλει την νίκη για να πάρει «έδαφος» και να πλησιάσει στις θέσεις που του παραχωρούν το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η 12δα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιουρτσέβεν.

