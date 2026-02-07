Η «απεργία» του Κριστιάνο Ρόναλντο φέρνει μεγάλο οικονομικό πλήγμα και... αντιδράσεις (pic)

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί πανικός στην Σαουδική Αραβία, με την... αγωνιστική απεργία που κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θεωρεί πως η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας δείχνει εύνοια προς την Αλ Χιλάλ, και η μεταγραφή του άλλοτε συμπαίκτη του Καρίμ Μπενζεμά φαίνεται να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον Κριστιάνο να κάνει λόγο για άνιση μεταχείρηση τον ομάδων και αθέμιτο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να θέσει τον εαυτό του εκτός της Αλ Νάσρ.

Η Ομοσπονδία προειδοποίησε τον CR7 για την στάση του, κάτι που δεν ταρακούνησε καθόλου τον Πορτογάλο, και η κατάσταση οδηγείται στα άκρα.

Το κακό για τη Saudi Pro League πέρα από το ότι έχει πληγεί το κύρος της, είναι και οικονομικό. Η απουσία του Ρονάλντο από τα δύο τελευταία παιχνίδια της Αλ Νασρ, έχει μειώσει πολύ το τηλεοπτικό ενδιαφέρον, με τα έσοδα από τα τηλεοπτικά να είναι μειωμένα κατά 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα στο 7ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης με την Αλ Ιτιχάντ, οι οπαδοί της Αλ Νασρ έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τη στάση του απέναντι στο PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας), σηκώνοντας πλακάτ με το νούμερο «7».