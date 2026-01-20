Ο Ρονάλντο «έριξε» το ίντερνετ ξανά - Πρώτος στις αναζητήσεις της Google για το 2025

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το απόλυτο αθλητικό brand name της ψηφιακής εποχής. Η εμπορική του απήχηση ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, με την επιρροή του να διαρρηγνύει τα στενά όρια της επιτυχίας στα γήπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας «PlayersTime», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναδείχθηκε πρώτος στη λίστα των αθλητών, που το κοινό της Google αναζήτησε περισσότερο το ημερολογιακό έτος 2025.

Η δημοσιοποίηση των δεδομένων της δημοφιλούς πλατφόρμας επιβεβαιώνει πως ο Ρονάλντο είναι ο πιο δημοφιλής αθλητής παγκοσμίως.

Το... κυνήγι του θρυλικού ρεκόρ των 1000 γκολ, αλλά και η ανάπτυξη των επενδυτικών του δραστηριοτήτων αποτέλεσαν «οχήματα», που οδήγησαν τον «CR7» στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, αφού το κοινό σπεύδει διαρκώς να ενημερωθεί για τα νέα κατορθώματα του θρύλου του ποδοσφαίρου.

Ο Ρονάλντο κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,76 εκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μήνα. Η «επίδοση» αυτή ξεπέρασε με μεγάλη διαφορά τόσο νέους αστέρες του αθλητισμού, όσο και εδραιωμένους στο ευρύ κοινό πρωταθλητές των σπορ.

Στη σχετική κατάταξη ακολουθούν οι Λαμίν Γιαμάλ και Βιράτ Κολί (γκολφ), με τους Λεμπρόν Τζέιμς, Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ, που διαρκώς αναβαθμίζουν την απήχησή τους, να ακολουθούν.

Τα στοιχεία της «PlayersTime» είναι εντυπωσιακά, αφού ο Ρονάλντο, παρά το γεγονός πως διανύει τις τελευταίες σεζόν της καριέρας του, εξακολουθεί να προσπερνάει σε αριθμό αναζητήσεων της Google αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται στο απόγειό τους.

Παράλληλα, στη λίστα με τα 15 πιο δημοφιλή πρόσωπα, που σχετίζονται με τον αθλητισμό, θρυλικές μορφές, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ή ο Μαξ Φερστάπεν παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κοινού, αποδεικνύοντας πως η αξία τους παραμένει αμείωτη στο χρόνο.

Αναλυτικά η κορυφαία 15αδα σε μηνιαίες αναζητήσεις

1. Κριστιάνο Ρονάλντο – 7,76 εκατ.

2. Λαμίν Γιαμάλ – 5,76 εκατ.

3. Βιράτ Κόλι – 5,70 εκατ.

4. Γιανίκ Σίνερ – 6,54 εκατ.

5. Λεμπρόν Τζέιμς – 4,70 εκατ.

6. Κάρλος Αλκαράθ – 4,47 εκατ.

7. Μάικ Τάισον – 3,51 εκατ.

8. Μαξ Φερστάπεν – 3,17 εκατ.

9. Νόβακ Τζόκοβιτς – 2,84 εκατ.

10. Λιονέλ Μέσι – 2,43 εκατ.

11. Λιούις Χάμιλτον – 2,30 εκατ.

12. Τράβις Κέλσε – 2,22 εκατ.

13. Κιλιάν Εμπαπέ – 2,12 εκατ.

14. Φαμπρίτσιο Ρομάνο – 2,08 εκατ.

15. Σέντερ Σάντερς – 1,93 εκατ.