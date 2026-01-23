Ρονάλντο: Σκέψεις για «συνταξιοδότηση» το 2027 - Τι του προσφέρουν για να παραμείνει στην Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στα τελευταία στάδια της καριέρας του. Η «πρόκληση» των 1000 γκολ (μετράει συνολικά 960 τέρματα έως τώρα), αλλά και το επερχόμενο Μουντιάλ της Αμερικής φαίνεται πως αποτελούν για τον ίδιο οι μοναδικοί στόχοι, που τον διατηρούν στα γήπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Άγγλου δημοσιογράφου, Μπεν Τζέικομπς, ο Πορτογάλος αστέρας επεξεργάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα την επόμενη σεζόν (2026/27).

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως σκοπεύει να αγωνιστεί κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο από αυτό.

Οι Σαουδάραβες του δίνουν μετοχές της Αλ Νασρ

Η παρουσία του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ αποτελεί την «κορωνίδα» της προσπάθειας των Σαουδαράβων να αναβαθμίσουν το εγχώριο ποδοσφαιρικό προϊόν τους.

Για να τον πείσουν να υπογράψει, του είχαν υποσχεθεί αρχικά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας. Η συμφωνία προχώρησε.

Όμως, το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το σύλλογο και τη χώρα, προβληματίζει τους ιθύνοντες του εθνικού πρωταθλήματος, καθώς και τη διοίκηση της ομάδας. Σε περίπτωση που ο Ρονάλντο «κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια» και επιστρέψει στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον γύρω από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θα μειωθεί αισθητά.

Για να αποτρέψουν μία εξέλιξη σαν αυτή, οι διοικητικοί εκπρόσωποι της Αλ Νασρ σκέφτονται να παραχωρήσουν στον Ρονάλντο περαιτέρω μετοχές, καθιστώντας τον πλέον ιδιοκτήτη της ομάδας.