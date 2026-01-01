Ασύλληπτα νούμερα: Πόσα γκολ βάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανά σεζόν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δε σταματάει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ηλικία 40 ετών σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τρέχοντας με... 957 για να φτάσει τον στόχο των 1000 γκολ. Το βράδυ της Τρίτης (30/01) σκόραρε το τελευταίο του γκολ για το 2025 με... πλάτη και το πανηγύρισε έξαλλα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος εκμεταλλεύεται το εμπορικό του διαμέτρημα και συνεχώς αναζητεί νέες επιχειρηματικές προκλήσεις δε σταματάει να εντυπωσιάζει το ποδοσφαιρικό κοινό με τις μοναδικές επιδόσεις του.

Τα ασύλληπτα νούμερα του Ρονάλντο δε περιορίζονται μόνο στα γκολ. Από το 2002, όταν έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο φορώντας τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι και το τελευταίο του παιχνίδι για το 2025, έχει σημειώσει συνολικά 1.293 εμφανίσεις, δίνοντας 306 ασίστ.

Σε απόλυτους αριθμούς, η παρουσία του στο γήπεδο μεταφράζεται σε 0.97 γκολ ανά παιχνίδι. Ο Ρονάλντο έχει κατακτήσει 5 χρυσές μπάλες, 1 Euro, 5 Champions League, 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και 3 διηπειρωτικά κύπελλα.

Από το 2003 όταν και μετακόμισε από την Λισαβόνα στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ του Φέργκιουνσον έχει οδηγήσει τις ομάδες, με τις οποίες αγωνίστηκε στο θρίαμβο. Η ηγετική του φυσιογνωμία σε συνδυασμό με την ευχέρεια του στο σκοράρισμα τον καθιστούν έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Από το 2007, με μοναδική εξαίρεση το 2022, όταν και πραγματοποίησε την καταστροφική ολιγόμηνη επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκοράρει περισσότερα από 30 γκολ ανά αγωνιστική περίοδο. Συνολικά στην καριέρα του βάζει κατά μέσο όρο 39.87 γκολ ανά σεζόν.

Τέλος, το 2025 αποτελεί το πρώτο ημερολογιακό έτος εδώ και 16 χρόνια, στο οποίο ο Ρονάλντο δεν σκοράρει χατ-τρικ. Ωστόσο, η περασμένη χρονιά αποτελεί το τρίτο συνεχόμενο ημερολιακό έτος, στο οποίο σημειώνει περισσότερα από 40 τέρματα.

Τα γκολ του Ρονάλντο ανά σεζόν