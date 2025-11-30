Ο Ρονάλντο κατάφερε να σκοράρει σε τερματοφύλακα-ρομπότ με ΑΙ (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετώπισε με επιτυχία μια… ασυνήθιστη πρόκληση. Στην πρόσφατη προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας, ο 40χρονος σούπερ σταρ κλήθηκε να σκοράρει απέναντι σε έναν τερματοφύλακα-ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μαρκ Ρόμπερ, πρώην μηχανικός της NASA, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο για να παρουσιάσει το challenge στον CR7. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις προσπάθειες με τα δύο πόδια, ο Πορτογάλος κατάφερε τελικά να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του ρομπότ, βρίσκοντας σημείο που δεν μπορούσε να καλύψει.

Cristiano Ronaldo se enfrentó a un robot supuestamente imbatible, que si bien le puso la tarea difícil al Comandante no logró detenerlo.🤩🔥⚽️

(Vía Mark Rober/YT) pic.twitter.com/p6i9BzCpvT — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 29, 2025

Μια ακόμα επίδειξη της ακρίβειας και του ταλέντου που τον χαρακτηρίζουν, ακόμα και απέναντι σε… τεχνολογία υψηλής τεχνολογίας.