Ο Ρονάλντο κατάφερε να σκοράρει σε τερματοφύλακα-ρομπότ με ΑΙ (vid)
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ νίκησε έναν τερματοφύλακα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε πρόσφατη προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετώπισε με επιτυχία μια… ασυνήθιστη πρόκληση. Στην πρόσφατη προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας, ο 40χρονος σούπερ σταρ κλήθηκε να σκοράρει απέναντι σε έναν τερματοφύλακα-ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη.
Ο Μαρκ Ρόμπερ, πρώην μηχανικός της NASA, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο για να παρουσιάσει το challenge στον CR7. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις προσπάθειες με τα δύο πόδια, ο Πορτογάλος κατάφερε τελικά να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του ρομπότ, βρίσκοντας σημείο που δεν μπορούσε να καλύψει.
Μια ακόμα επίδειξη της ακρίβειας και του ταλέντου που τον χαρακτηρίζουν, ακόμα και απέναντι σε… τεχνολογία υψηλής τεχνολογίας.