FIFA και τεχνητή νοημοσύνη: Το Μουντιάλ 2026 κάνει «άλμα» στο μέλλον

Η FIFA ετοιμάζει μια από τις πιο ριζοσπαστικές τεχνολογικές αλλαγές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και 3D ψηφιακά «άβαταρ» για να αναβαθμίσει το σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ στο Μουντιάλ 2026 της Αμερικής.

Όλοι οι 1.248 ποδοσφαιριστές από τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν θα περάσουν από ειδική ψηφιακή σάρωση πριν από τη διοργάνωση, ώστε να δημιουργηθούν υπέρ-ρεαλιστικά 3D μοντέλα που θα βοηθούν στην ακριβέστερη παρακολούθηση και κατά επέκταση στις σωστές αποφάσεις από τις διαιτητικές ομάδες στα οφσάιντ.

Η διαδικασία, που παίρνει μόλις ένα δευτερόλεπτο ανά παίκτη, στοχεύει στο να εξαλειφθούν οι αμφισβητούμενες φάσεις και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των φιλάθλων στις διαιτητικές αποφάσεις μέσω πιο καθαρής και εντυπωσιακής τηλεοπτικής απεικόνισης.

Παράλληλα, η FIFA συνεργάζεται με τεχνολογικούς εταίρους για να ενσωματώσει αυτά τα δεδομένα σε μεγαλύτερα εργαλεία ανάλυσης και στη μετάδοση των αγώνων, καθιστώντας το Μουντιάλ του 2026 όχι απλώς μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά μια επέλαση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.