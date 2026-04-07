Μουντιάλ 2026: «Κόκκινη κάρτα» στην ICE από τους εργαζόμενους του SoFi Stadium με απειλή απεργίας

Σε εστία έντασης μετατρέπεται το επιβλητικό SoFi Stadium του Λος Άντζελες, μία από τις κεντρικές έδρες του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς το προσωπικό του σταδίου υψώνει ανάστημα απέναντι στη FIFA. Με μια δυναμική παρέμβαση, οι εργαζόμενοι ζητούν την πλήρη απομάκρυνση της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) από τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, θέτοντας ως αντάλλαγμα την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Το κύριο επιχείρημα του σωματείου που εκπροσωπεί τους εργαζομένους εστιάζει στην ασφάλεια και την ψυχολογική πίεση. Για τον λόγο αυτό, καλούν τη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να εγγυηθεί ότι το στάδιο θα αποτελέσει «ελεύθερη ζώνη» από ελέγχους μετανάστευσης.

Η πίεση προς τη FIFA δεν περιορίζεται μόνο σε λεκτικές εκκλήσεις. Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν πως, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για την απομάκρυνση της ICE, είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο SoFi Stadium, το οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει μερικά από τα σημαντικότερα παιχνίδια του τουρνουά.

Το ζήτημα λαμβάνει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, καθώς συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές συνθήκες σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη. Η FIFA καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας των ΗΠΑ και στις απαιτήσεις των ανθρώπων που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της διοργάνωσης, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.