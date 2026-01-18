Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πουλάει το παλάτι του στην Πορτογαλία λαμβάνοντας ένα απίστευτο ποσό

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με την σύζυγό του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ πήραν μια απόφαση που δεν περίμενε κανείς. Το ζευγάρι αποφάσισε να πουλήσει την υπερπολυτελή τους έπαυλη - όνειρο στο Κασκάις, παρόλο που την ανακαίνισαν πρόσφατα.

Το συγκεκριμένο παλάτι προοριζόταν για μόνιμη κατοικία του Πορτογάλου μαζί με την οικογένειά του μόλις τελείωνε την καριέρα του. Το οικόπεδο αποκτήθηκε από τον Πορτογάλο σταρ με την σύζηγό του το 2020 και βρίσκεται σε μια από τις πιο... χλιδάτες περιοχές της Πορτογαλίας τη Κουίντα Ντα Μαρίνια. Μάλιστα πραγματοποίησαν και μία εκτεταμένη κατασκευή σε έκταση περίπου 12.000 τετραγωνικών μέτρων, της οποίας οι εργασίες διήρκησαν έξι χρόνια, στα οποία υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλαγές στους μηχανικούς, αλλά και διάφορα νομικά ζητήματα που επηρέασαν το έργο.

Ο λόγος όμως που ο Ρονάλντο αποφάσισε να πουλήσει δεν ήταν τα έργα, αλλα η ελλιπής ιδιωτικότητα, καθώς στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν γήπεδα γκολφ και ιππικοί όμιλοι υψηλών προδιαγραφών, που σημαίνει ότι έχει αυξημένη παρουσία κατοίκων και επισκεπτών, γεγονός που είναι αντίθετο από αυτό που θέλει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Μάλιστα πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφερουν πως ο CR7 ήθελε να αγοράσει γειτονικά οικόπεδα για να εξασφαλίσει περισσότερη απομόνωση, όμως οι ιδιοκτήτες αυτών δεν δέχτηκαν, έτσι η μοναδική λύση ήταν η πώληση, με μια τιμή που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ.