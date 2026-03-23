Χεορχίνα Ροντρίγκεζ: Το viral story της συντρόφου του Κριστιάνο Ρονάλντο άξιας 17 εκατομμυρίων ευρώ
Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, έκανε επίδειξη του πλούτου της οικογένειας της μέσα από ένα story της στο instagram.
Ο Πορτογάλος βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης από τον τραυματισμό που είχε στις 28 Φεβρουαρίου στον οπίσθιο μηριαίο και έτσι βρήκε την ευκαιρία να απολαύσει λίγο χρόνο με την γυναικά του και τα παιδιά τους.
Στο story που ανέβασε λοιπόν η σύντροφος του, δείχνει τον άσο της Αλ Νασρ να οδηγεί μια Bugatti Centodieci αξίας 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κρατούσε τα χέρια με την αγαπημένη του, με την οποία είναι μαζί από το 2016.
Ταυτόχρονα, φορούσαν και οι δυο πανάκριβα ρολόγια και συγκεκριμένα ένα Patek Philippe 5719/10G αξίας σχεδόν 605.000 ευρώ και ένα Ladies Patek 7118/1450R, αξίας έως 380.000 ευρώ.
Επίσης, ορατό ήταν και το δαχτυλίδι αρραβώνων της Xεορχίνα που η άξια του εκτιμάται στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
Πάρα τις φήμες πάντως ότι ο Ρονάλντο είχε φύγει από την χώρα λόγω του πολέμου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς πρόσφατα φωτογραφήθηκε με τους συμπαίκτες του.