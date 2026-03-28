Ζόε Έλενα: Το «καυτό» μοντέλο που έκλεψε την καρδιά νεαρού αστέρα της Μπάγερν Μονάχου

Ο 18χρονος Λέναρτ Καρλ μαγνητίζει τα βλέμματα του γερμανικού Τύπου με το ταλέντο του, καταγράφοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Όμως, αυτή τη φορά το όνομά του βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των γερμανικών εφημερίδων, για τη ζωή του εκτός γηπέδων, αφού φέρεται να διατηρεί σχέση με την «καυτή» influencer, Ζόε Έλενα.

Η Ζόε Έλενα είναι μία πολύ δημοφιλής influencer στο TikTok και παράλληλα εργάζεται ως μοντέλο. Διατηρεί λογαριασμό με περισσότερους από 100 χιλιάδες ακολούθουν στο Instagram και πρόσφατα άφησε... υπόνοιες για τον 18χρονο Καρλ, με το διαδίκτυο και τον Τύπο να σχολιάζει έντονα τη φημολογούμενη σχέση.

Οι εικασίες για τη σχέση τους ενισχύθηκαν περαιτέρω, καθώς το νεαρό μοντέλο ανάρτησε μία δημοσίευση με ερωτικό περιεχόμενο, που οι χρήστες συνέδεσαν με τον ταλαντούχο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου.

Παρά τις φήμες, ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει πως διατηρούν προσωπικές επαφές. Έτσι, η φημολογούμενη σχέση τους παραμένει στο επίπεδο των σεναρίων.

Ο Λέναρτ Καρλ θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Είναι 18 χρονών και το βράδυ της Παρασκευής (27/03) πραγματοποίησε το ντεμπούτο με την εθνική Γερμανίας.

Αγωνίζεται στη Μπάγερν Μονάχου, με την οποία μετράει μέχρι στιγμής στη σεζόν 34 συμμετοχές, 8 γκολ και 6 ασίστ. Η δυναμική του αυξάνεται συνεχώς και ο γερμανικός Τύπος αναφέρεται συχνά σε αυτόν, τόσο για τις επιδόσεις του στο γήπεδο, όσο και για την εξωγηπεδική του ζωή.