Σάλος με τον Γιόκερες: Μοντέλο του Only Fans αποκάλυψε πως πλήρωσε εκατομμύρια για να τη δει γυμνή

Μια απίστευτη ιστορία που περιλαμβάνει το όνομα του κορυφαίου Σουηδού επιθετικού της Άρσεναλ, Βίκτορ Γιόκερες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας τριγμούς στον χώρο του ποδοσφαίρου και των social media.

Η Σόφι Ρέιν, μια από τις πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans, προχώρησε σε αποκαλύψεις που «καίνε» τον διεθνή άσο, υποστηρίζοντας πως είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της, η Ρέιν άφησε άφωνο το κοινό δηλώνοντας: «Ο μεγαλύτερος συνδρομητής μου, ο οποίος έχει ξοδέψει πάνω από 4,5 εκατομμύρια δολάρια για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό μου, είναι ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Βίκτορ Γιόκερες».

Ο Βίκτορ Γιόκερες αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, ο Σουηδός φορ θεωρείται η αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Λονδίνου, έχοντας κερδίσει την αγάπη των οπαδών με τα γκολ και τις ασίστ του.

Από την άλλη, η 21χρονη Αμερικανίδα Σόφι Ρέιν είναι μια επιτυχημένη δημιουργός περιεχομένου και μοντέλο, γνωστή για την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εκατομμύρια των ακολούθων της.

Παρά το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους οπαδούς της Τσέλσι να τρολάρουν ασταμάτητα τον επιθετικό των «Κανονιέρηδων», η πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν έχει προβεί ακόμα σε κάποια επίσημη διάψευση. Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας τον λαμπερό κόσμο της Premier League με τις ακριβές συνδρομές των ψηφιακών πλατφορμών του OnlyFans.