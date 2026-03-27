Υποψήφια Μις Ταϊλάνδη «χάνει» τα δόντια της ενώ κάνει πασαρέλα - «Το χειρίστηκε άψογα»

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή έζησε πριν από λίγες ημέρες μια νεαρή καλλονή που συμμετείχε στα καλλιστεία της Ταϊλάνδης, Miss Grand Thailand 2026, όταν την ώρα που εκφωνούσε τον λόγο της έχασε ξαφνικά τις όψεις των δοντιών της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, με την 18χρονη Kamolwan Chanago να δίνει, παρά το απρόοπτο, ένα ζωντανό μάθημα επαγγελματισμού, αποδεικνύοντας πώς μια παράσταση πρέπει να συνεχίζεται ακόμη και όταν όλα φαίνεται να πηγαίνουν στραβά.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη βρισκόταν στη σκηνή, συμμετέχοντας στους προκριματικούς του διαγωνισμού, όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με το Associated Press. Σε βίντεο που τραβήχτηκε τη φαντασμαγορική βραδιά, φαίνεται να μιλά κανονικά, μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να δυσκολεύεται στην άρθρωση, καθώς οι επάνω όψεις των δοντιών της χαλαρώνουν μέσα στο στόμα της.

😲 A Miss Thailand contestant loses her veneers during her speech on a live stream.



Credit: Viral Press pic.twitter.com/HsZA9YO9GV — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, γύρισε για μια στιγμή προκειμένου να διορθώσει διακριτικά την κατάσταση και αμέσως μετά επανήλθε, διατηρώντας ένα άψογο, σχεδόν ανέκφραστο ύφος. Στη συνέχεια, περπάτησε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση και χάρη, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα.

Φορώντας ένα λαμπερό ροζ φόρεμα και ένα γούνινο σάλι, χαμογελούσε καθώς προχωρούσε, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μια εντυπωσιακή διπλή περιστροφή. Ακολούθως, πήρε πόζες μπροστά στο κοινό και αποχώρησε από τη σκηνή, καταχειροκροτούμενη.

«Το χειρίστηκε καλύτερα απ’ ό,τι οι περισσότεροι από εμάς μια κακή μέρα. Μήπως πρόκειται για την πιο εμβληματική στιγμή σε διαγωνισμό ομορφιάς;» ανέφερε ένας θεατής σύμφωνα με το Associated Press. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Πόσο ντροπιαστικό, εγώ θα ήθελα να εξαφανιστώ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό που συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

«Αποκολλήθηκαν οι όψεις των δοντιών της»

Εκπρόσωπος της Miss Grand International δήλωσε στο περιοπδικό PEOPLE: «Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή, η Kamolwan Chanago αντιμετώπισε ένα μικρό και απροσδόκητο περιστατικό, όταν αποκολλήθηκαν οι όψεις των δοντιών της. Αντιμετώπισε την κατάσταση με επαγγελματισμό και ψυχραιμία και η εκδήλωση συνεχίστηκε ομαλά, χωρίς καμία διακοπή. Είμαστε περήφανοι για την αυτοπεποίθηση και την παρουσία της επί σκηνής καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού».

Ο διαγωνισμός Miss Grand Thailand συγκεντρώνει συνολικά 77 διαγωνιζόμενες από όλη την Ταϊλάνδη, οι οποίες διεκδικούν τον τίτλο της Miss Grand Thailand 2026. Η νικήτρια θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διεθνή διαγωνισμό Miss Grand International 2026, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ινδία τον Οκτώβριο.