Μαθήματα... οικονομικών από την εκθαμβωτική κόρη του Τότι - Εισπράττει χιλιάδες ευρώ ανά δημοσίευση

Η 18χρονη Σανέλ Τότι δεν είναι πλέον απλώς «η κόρη του πετυχημένου μπαμπά», αλλά μια ανερχόμενη δύναμη στον χώρο των social media. Η νεαρή Ιταλίδα, που έχει κληρονομήσει τη γοητεία των διάσημων γονιών της, κατάφερε να μετατρέψει τον λογαριασμό της στο Instagram σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς των influencers, κάθε διαφημιστική της ανάρτηση μπορεί να αποφέρει το εντυπωσιακό ποσό των 7.500 ευρώ, εξαργυρώνοντας έτσι τη δημοφιλία της που ξεπερνά τους 650.000 ακολούθους.

Γονείς της είναι ο εμβληματικός αρχηγός της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, και η γνωστή Ιταλίδα παρουσιάστρια και μοντέλο, Ιλάρι Μπλάζι. Ο πατέρας της, γνωστός ως «Καπιτάνο», θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, έχοντας αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα του σε μία μόνο ομάδα και κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ιταλίας το 2006. Από την άλλη, η μητέρα της, Ιλάρι, υπήρξε για χρόνια το κεντρικό πρόσωπο σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ιταλικής τηλεόρασης, όπως το «Grande Fratello VIP».

Παρά το πολύκροτο διαζύγιο των γονιών της που απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα, η Σανέλ φαίνεται να χαράζει τη δική της αυτόνομη πορεία. Εστιάζοντας στη μόδα, τα ταξίδια και το lifestyle, η 18χρονη κεντρίζει το ενδιαφέρον μεγάλων brands, ενώ η καθημερινότητά της ανάμεσα σε Ρώμη, Μαιάμι και Λος Άντζελες αποτελεί πόλο έλξης για τη νέα γενιά.

Με τα εφόδια από δύο τόσο ισχυρές προσωπικότητες, η Σανέλ Τότι δείχνει έτοιμη να κυριαρχήσει στον ψηφιακό κόσμο, μετατρέποντας το βαρύ της όνομα σε μια σύγχρονη ιστορία επιτυχίας.