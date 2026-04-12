Σάλος στα social media με δήλωση της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ: «Τώρα είμαι γαμ@@@νο αφεντικό»

Μια φράση ήταν αρκετή για να προκαλέσει «έκρηξη» στα social media. Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με μια ατάκα που συνδύαζε αυτοπεποίθηση, ωμότητα και… έντονο ύφος.

«Ήμουν σερβιτόρα, καθαρίστρια, βοηθός σε κατάστημα και τώρα είμαι το… αφεντικό», δηλώνει στο ντοκιμαντέρ της, περιγράφοντας τη διαδρομή της από μια δύσκολη καθημερινότητα σε μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια και προβολή.

🚨🗣️ Georgina Rodríguez in her documentary:



“I was a waitress, I was a cleaner, I was a shop assistant… and now I'm the f*cking boss.” pic.twitter.com/kHxCsjw5IT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 7, 2026

Πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, εργαζόταν σε χαμηλόμισθες δουλειές, χωρίς ιδιαίτερη οικονομική άνεση ή σταθερότητα. Η συγκεκριμένη ατάκα έρχεται ως μια προσωπική αναδρομή, επιχειρώντας να αναδείξει την απόσταση που έχει διανύσει.

Ωστόσο, το διαδίκτυο αντέδρασε… διχασμένα. Από τη μία πλευρά, αρκετοί είδαν σε αυτήν ένα motivational μήνυμα, μια ιστορία ανόδου «από το μηδέν». Από την άλλη, δεν έλειψαν τα ειρωνικά σχόλια και τα memes, που στάθηκαν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η αλλαγή στη ζωή της.

Η εικόνα της σημερινής της πραγματικότητας ενισχύεται και από τις πρόσφατες κινήσεις της. Τον Φεβρουάριο του 2026, παρουσίασε μέσω Instagram ένα πολυτελές διαμέρισμα περίπου 400 τ.μ. στην οδό Σεράνο, στην αριστοκρατική συνοικία Σαλαμάνκα της Μαδρίτης, με υψηλή αισθητική και εντυπωσιακή διακόσμηση.

Παρότι αρχικά υπήρξαν εικασίες πως πρόκειται για δώρο του Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα δείχνουν πως αποτελεί προσωπική της επένδυση, ενισχύοντας το προφίλ της ως επιχειρηματία στον χώρο των ακινήτων