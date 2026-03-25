Στα βήματα του πατέρα του: Ο Κριστιάνο Τζούνιορ προπονείται με την Κ16 της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο δοκιμάζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει νέο βήμα στην καριέρα του, τραβώντας ήδη τα βλέμματα.
Στον δρόμο που χάραξε με χρυσά γράμματα ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρχίζει να βαδίζει και ο γιός του Κριστιάνο Τζούνιορ.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που σε τρεις μήνες συμπληρώνει τα 16 του χρόνια, συμμετείχε σε προπονήσεις με την Κ16 της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας αποφασισμένος να διεκδικήσει θέση στις ακαδημίες της ισπανικής ομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.
Μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στην ακαδημία της Αλ Νασρ, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει και από τα τμήματα υποδομής συλλόγων στους οποίους αγωνίστηκε ο πατέρας του, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους.
Πριν από περίπου έναν χρόνο έκανε και το πρώτο του βήμα με την εθνική Πορτογαλίας, καταγράφοντας ντεμπούτο με την Κ15 σε αναμέτρηση απέναντι στην Ιαπωνία. Ο Κριστιάνο Τζούνιορ καλείται να διαχειριστεί τις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τον «CR7», έχοντας όμως μπροστά του την ευκαιρία να χαράξει τη δική του ποδοσφαιρική πορεία και να γράψει τη δική του ιστορία.