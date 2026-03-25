Δύσκολες στιγμές για τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζον Τόσακ: «Δεν θυμάται τι συζητήσαμε το πρωί»

Μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα βιώνει ο θρυλικός Τζον Τόσακ, όπως αποκάλυψε ο γιος του, Κάμερον, σε συνέντευξή του στη βρετανική «Daily Mail», περιγράφοντας τη μάχη που δίνει ο παλαίμαχος άσος και προπονητής με σοβαρά προβλήματα μνήμης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η βραχυπρόθεσμη μνήμη του άλλοτε προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λίβερπουλ έχει επηρεαστεί σημαντικά, καθώς συχνά δεν θυμάται συνομιλίες που έγιναν λίγες ώρες νωρίτερα. «Μπορεί να μιλήσουμε το πρωί και το απόγευμα να μην θυμάται τίποτα», εξήγησε χαρακτηριστικά.



Την ίδια στιγμή, η μακροπρόθεσμη μνήμη του παραμένει εντυπωσιακά ζωντανή, ιδιαίτερα όταν η κουβέντα αφορά το ποδόσφαιρο. Ο Τόσακ είναι σε θέση να ανακαλεί με απίστευτη ακρίβεια στιγμές από την καριέρα του, αναλύοντας ακόμη και τακτικές λεπτομέρειες ιστορικών αγώνων.

Όπως αποκάλυψε ο γιος του, πρόσφατα περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μίλαν του Αρίγκο Σάκι, εξηγώντας πώς είχε προσαρμόσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του για να περιορίσει τον Μάρκο φαν Μπάστεν, σαν το παιχνίδι να είχε διεξαχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.