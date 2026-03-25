Ρεάλ Μαδρίτης: Διατροφολόγος καταγγέλει ότι το επιτελείο βασίζεται στη δωρεάν έκδοση του ChatGPT

Σε ένα πρωτοφανές διοικητικό και ιατρικό «φιάσκο» εξελίσσεται η διαχείριση του τραυματισμού του Κιλιάν Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα από τη Γαλλία (RMC) και την Ισπανία (Radio COPE), το ιατρικό τιμ των «Μερένχες» υπέπεσε σε ένα αδιανόητο σφάλμα. Κατά την αρχική διάγνωση εξέτασαν το δεξί γόνατο του παίκτη, ενώ το πρόβλημα εντοπιζόταν στο αριστερό. Η λανθασμένη αυτή εκτίμηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος βλέποντας την κατάστασή του να επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται, αναζήτησε άμεσα δεύτερη γνώμη στο Παρίσι από τον κορυφαίο ειδικό Μπερτράν Σονερί-Κοτέ.

Η είδηση προκάλεσε αίσθηση σε Ισπανία και διεθνώς, και πυροδότησε την αντίδραση της πρώην διατροφολόγου της Ρεάλ, Ιτζιάρ Γκονζάλες. Μέσα από story στο Instagram, σχολίασε : «Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αυτό ή ότι βασίζουν τα συμπληρώματα διατροφής στο δωρεάν Chat GPT»., εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο που διαχειρίζονται τη διατροφή των ποδοσφαιριστών.

🚨 BREAKING: Former Real Madrid nutritionist Itziar Gonzalez says on IG that Real Madrid have been asking the "free version of ChatGPT" what supplements they should give the players, and that's what they give them. pic.twitter.com/Ndqn4LALD5 — Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2026





Η Ιτζιάρ Γκονζάλες είχε στο παρελθόν μιλήσει στην Marca για παρενόχληση στον χώρο εργασίας της. Είχε καταγγείλει ότι το υπόλοιπο ιατρικό τιμ υπονόμευε τη δουλειά της, δεν επικοινωνούσε σωστά μαζί της, έδινε τροφές αντίθετες με το πλάνο της, την κορόιδευε σε γκρουπ μηνυμάτων και παρακινούσε ποδοσφαιριστές να μην ακολουθούν τις οδηγίες της.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα αμφισβήτηση γύρω από το ιατρικό και διατροφικό τμήμα της Ρεάλ, ενώ η εικόνα της ομάδας πλήττεται από τα δημοσιεύματα για ανεπαρκή φροντίδα παικτών και αμφιλεγόμενες πρακτικές συμπληρωμάτων. Οι φίλαθλοι και τα ισπανικά μέσα σχολιάζουν έντονα την κατάσταση, ζητώντας σαφή απαντήσεις από τη διοίκηση της ομάδας.