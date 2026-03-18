Κόπα Άφρικα: Ο «μοιραίος» Ντίαθ πανηγύρισε τον τίτλο του Μαρόκου μετά την πρόκριση της Ρεάλ

Αυτό που συνέβη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής δεν έχει προηγούμενο. Δύο μήνες μετά τον τελικό, η CAF (Ομοσπονδία της Αφρικής) πήρε την απόφαση να αφαιρέσει το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και να το δώσει στο Μαρόκο, λόγω της προσωρινής αποχώρησης των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο στο ματς τίτλου κόντρα στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε , ο Μπραχίμ Ντίαθ εμφανίζεται να ενημερώνεται για την εξέλιξη από άνθρωπο του περιβάλλοντός του στις εξέδρες και να πανηγυρίζει. Ο διεθνής άσος του Μαρόκου και της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν σε καλή ψυχολογία, καθώς λίγο νωρίτερα είχε πανηγυρίσει και την πρόκριση της «βασίλισσας» στα προημιτελικά του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Όταν στα αυτιά του έφτασε και η εξέλιξη σχετικά με την αφαίρεση του τίτλου από την Σενεγάλη, εκείνος ύψωσε τις γροθιές του στη μέση του Etihad κάνοντας διπλή τη χαρά του.

BRAHIM Diaz's reaction after being informed that the Moroccan national team has officially become African champions!!!!



Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως ο ίδιος παίκτης είχε βρεθεί στο επίκεντρο του τελικού, καθώς στο 114ο λεπτό είχε χάσει πέναλτι με εκτέλεση «Πανένκα», σε μια φάση που αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.