Χαμός στο Μαρόκο: Ξέφρενα πανηγύρια μετά την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα στα χαρτιά (vids)

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε όλο το Μαρόκο μετά την απόφαση της CAF να αλλάξει τα δεδομένα και να χαρίσει τον τίτλο στην εθνική ομάδα της χώρας. Ο κόσμος δεν περίμενε δεύτερη… πρόσκληση και βγήκε μαζικά στους δρόμους για να πανηγυρίσει.



Σε πόλεις όπως η Καζαμπλάνκα και η Ραμπάτ, χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα, με σημαίες, συνθήματα και καπνογόνα, μετατρέποντας τη νύχτα σε ένα μεγάλο πάρτι. Η χαρά ήταν έκδηλη, καθώς το Μαρόκο είδε τον τίτλο να καταλήγει στα χέρια του μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών.

Θυμίζουμε πως η Σενεγάλη είχε κερδίσει τον τελικό μέσα στο γήπεδο με 1-0, όμως η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Η έφεση των Μαροκινών έφερε την ανατροπή, με την CAF να κατακυρώνει το παιχνίδι υπέρ του Μαρόκου στα χαρτιά.



Έτσι, οι Μαροκινοί πανηγύρισαν ένα τρόπαιο που ήρθε με διαφορετικό τρόπο, αλλά είχε την ίδια αξία για τον κόσμο, που περίμενε χρόνια μια τέτοια στιγμή. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η χώρα κατακτά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, μετά το 1976, γεγονός που έκανε τους πανηγυρισμούς ακόμη πιο έντονους.