Αδιανόητο: Η Σενεγάλη έχασε το Κόπα Άφρικα δύο μήνες μετά - Στα χαρτιά πρωταθλητές οι Μαροκινοί

Αυτό που συνέβη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής δεν έχει προηγούμενο. Δύο μήνες μετά τον τελικό, η CAF (Ομοσπονδία της Αφρικής) πήρε την απόφαση να αφαιρέσει το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και να το δώσει στο Μαρόκο, λόγω της προσωρινής αποχώρησης των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο στο ματς τίτλου κόντρα στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί.



Στον τελικό της διοργάνωσης, η Σενεγάλη είχε επικρατήσει του Μαρόκου με 1-0 στην παράταση, σε ένα ματς γεμάτο ένταση, νεύρα και αμφισβητούμενες αποφάσεις. Ωστόσο, το παιχνίδι αυτό έμελλε να έχει και τρίτο ημίχρονο και μάλιστα καθοριστικό - ιστορικό.



Όλα ξεκίνησαν στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 90’+3’ ακυρώθηκε γκολ της Σενεγάλης, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, στο 90’+8’, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου μέσω VAR. Εκεί ήταν που η κατάσταση ξέφυγε.



Οι Σενεγαλέζοι αντέδρασαν έντονα, με τον προπονητή να καλεί τους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο. Πολλοί από αυτούς κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια, με το παιχνίδι να διακόπτεται για αρκετά λεπτά. Τελικά, μετά από πιέσεις και με πρωτοβουλία κυρίως του αρχηγού, Σάντιο Μανέ, οι παίκτες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και το ματς συνεχίστηκε κανονικά.



Το πέναλτι εκτελέστηκε στο 90’+24’, όμως η εκτέλεση αλά πανένκα του Μπραχίμ Ντίαζ αποκρούστηκε, με τη Σενεγάλη να παίρνει ψυχολογία και τελικά να σκοράρει στην παράταση, φτάνοντας στη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η ιστορία είχε κλείσει εκεί, το Μαρόκο κατέθεσε ένσταση, υποστηρίζοντας πως η αποχώρηση των Σενεγαλέζων συνιστούσε παραβίαση των κανονισμών. Αρχικά, η Πειθαρχική Επιτροπή της CAF δεν άλλαξε το αποτέλεσμα, επιβάλλοντας μόνο πρόστιμα και ποινές.

Όμως η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί.



Μετά από έφεση της μαροκινής πλευράς, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF επανεξέτασε το περιστατικό και έκρινε πως η Σενεγάλη ουσιαστικά «εγκατέλειψε» τον αγώνα, έστω και προσωρινά. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, αυτό σημαίνει αυτόματα ήττα στα χαρτιά με 3-0.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Έτσι, 57 ημέρες μετά τον τελικό, η CAF ανακοίνωσε την οριστική της απόφαση. Το αποτέλεσμα αλλάζει, η Σενεγάλη χάνει τον τίτλο και το Μαρόκο ανακηρύσσεται πρωταθλητής Αφρικής.



Πρόκειται για μια απόφαση που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, καθώς σπάνια ,αν όχι ποτέ, δεν έχει αλλάξει ο νικητής ενός τελικού τόσο καιρό μετά τη λήξη του. Η Σενεγάλη, από την πλευρά της, δεν σκοπεύει να το αφήσει έτσι και αναμένεται να προσφύγει στο CAS, διεκδικώντας δικαίωση.



Το μόνο σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο περιστατικό θα μείνει στην ιστορία.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αφρικανικής Ομοσπονδίας

Η Επιτροπή Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου («CAF») αποφάσισε σήμερα ότι, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης κηρύχθηκε άκυρη από τον Τελικό Αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) Μαρόκο 2025 της TotalEnergies («ο Αγώνας»), με το αποτέλεσμα του Αγώνα να καταγράφεται ως 3-0 υπέρ της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Μαρόκου (FRMF).

Επί της έφεσης της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 82 και 84 των κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) της CAF, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- «Η έφεση που άσκησε η Βασιλική Ομοσπονδία Μαροκινού Ποδοσφαίρου (FRMF) κηρύσσεται παραδεκτή ως προς τον τύπο της και η έφεση γίνεται δεκτή.»

- Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της CAF ακυρώνεται.

- Το Συμβούλιο Εφέσεων της CAF διαπιστώνει περαιτέρω ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 82 και 84 του Κανονισμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

- Η διαμαρτυρία που υπέβαλε η Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) γίνεται δεκτή.

- Δηλώνεται ότι η Ομοσπονδία Σενεγάλης Ποδοσφαίρου (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

- Κατ' εφαρμογή του Άρθρου 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ομάδα της Σενεγάλης κηρύσσεται άκυρη, με αποτέλεσμα 3–0 υπέρ της Βασιλικής Ομοσπονδίας Μαρόκου Ποδοσφαίρου (FRMF).

- Όλες οι άλλες αιτήσεις ή αιτήματα για ανακούφιση απορρίπτονται .

Το Συμβούλιο Εφέσεων της CAF έκρινε επίσης ότι:

- «Η έφεση που ασκήθηκε κατά του κ. Ismaël Saibari (Παίκτης Νο. 11 της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου ) γίνεται μερικώς δεκτή.»

- Το Συμβούλιο Εφέσεων της CAF επιβεβαιώνει το πόρισμα ότι ο κ. Ismaël Saibari (Παίκτης Νο. 11 της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου ) διέπραξε ανάρμοστη συμπεριφορά κατά παράβαση των άρθρων 82 και 83(1) του Πειθαρχικού Κώδικα της CAF.

- Η κύρωση που επιβλήθηκε στον κ. Ismaël Saibari (Παίκτης Νο. 11 της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου ) τροποποιείται σε αποκλεισμό δύο (2) επίσημων αγώνων της CAF, εκ των οποίων ο ένας (1) αγώνας έχει ανασταλεί.

- Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ που επιβλήθηκε στον κ. Ismaël Saibari (παίκτης Νο. 11 της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ) ακυρώνεται.

- Η έφεση που ασκήθηκε σχετικά με το περιστατικό με τους ball boys γίνεται μερικώς δεκτή.

- Το Συμβούλιο Εφέσεων της CAF επιβεβαιώνει το πόρισμα ότι η Βασιλική Ομοσπονδία Μαροκινού Ποδοσφαίρου (FRMF) είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των ball boys κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος αγώνα.

- Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Βασιλική Ομοσπονδία Μαροκινού Ποδοσφαίρου (FRMF) σε σχέση με το περιστατικό με τους ball boys μειώνεται σε 50.000 δολάρια ΗΠΑ.

- Η έφεση που ασκήθηκε σχετικά με την παρέμβαση γύρω από την περιοχή αναθεώρησης OFR/VAR απορρίπτεται.

- Επιβεβαιώνεται το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ που επιβλήθηκε στην Βασιλική Ομοσπονδία Μαρόκου Ποδοσφαίρου (FRMF) σε σχέση με την παρέμβαση γύρω από την περιοχή αναθεώρησης OFR/VAR.

- Η έφεση που ασκήθηκε σχετικά με το περιστατικό με το λέιζερ γίνεται μερικώς δεκτή.

- Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Βασιλική Ομοσπονδία Μαρόκου Ποδοσφαίρου (FRMF) σε σχέση με το περιστατικό με λέιζερ μειώνεται σε 10.000 δολάρια ΗΠΑ.

- Όλες οι άλλες αιτήσεις ή αιτήματα για ανακούφιση απορρίπτονται.»