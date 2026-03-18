Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης: «Πλήττεται το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης πήρε επίσημα θέση μετά την απόφαση της CAF να της αφαιρέσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 και να τον απονείμει στο Μαρόκο.



Οι Σενεγαλέζοι κάνουν λόγο για μία πρωτοφανή και άδικη εξέλιξη, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη απόφαση πλήττει την αξιοπιστία του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να την αποδεχθούν χωρίς μάχη.



Η υπόθεση προέκυψε μετά από ένσταση που κατατέθηκε για τον τελικό της διοργάνωσης. Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έκανε δεκτή την προσφυγή της μαροκινής πλευράς, ακυρώνοντας την αρχική απόφαση και κατακυρώνοντας το παιχνίδι υπέρ του Μαρόκου με 3-0 στα χαρτιά.



Το βασικό σκεπτικό της απόφασης ήταν πως δεν τηρήθηκε σωστά η διαδικασία ακρόασης σε πρώτο βαθμό, ενώ κρίθηκε ότι η Σενεγάλη υπέπεσε σε παραβάσεις κανονισμών, που οδήγησαν στην τιμωρία.



Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία της Σενεγάλης απαντά ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της μέχρι τέλους. Ήδη έχει κινήσει διαδικασίες για προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάνη, με στόχο να ανατρέψει την απόφαση.





Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

Η επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης (FSF) έλαβε γνώση σήμερα της κοινοποίησης της απόφασης που εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2026 από το Εφετείο της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), στο πλαίσιο της υπόθεσης DC23316.



Η διαδικασία αυτή έπεται της καταγγελίας που υποβλήθηκε κατά τον αγώνα υπ’ αριθμ. 52 του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (CAN), Μαρόκο 2025, μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου.



Με την απόφαση αυτή, το Εφετείο της CAF έκρινε παραδεκτή και έκανε δεκτή την έφεση της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).



Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το όργανο ακύρωσε την απόφαση που είχε εκδοθεί από το Πειθαρχικό Όργανο της CAF, με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα ακρόασης της εκκαλούσας πλευράς δεν τηρήθηκε κατά τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό.



Το Εφετείο έκρινε επίσης ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.



Κατά συνέπεια, η CAF έκρινε ότι η FSF παραβίασε το άρθρο 82 και επέβαλε την απώλεια του αγώνα στα χαρτιά (κατακύρωση με ήττα), με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84.



Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης καταγγέλλει μια άδικη, άνευ προηγουμένου και απαράδεκτη απόφαση, η οποία πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου.



Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της και των συμφερόντων του σενεγαλέζικου ποδοσφαίρου, η Ομοσπονδία θα κινήσει, το συντομότερο δυνατό, διαδικασία προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS/TAS) στη Λωζάνη.



Η FSF επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στις αξίες της ακεραιότητας και της αθλητικής δικαιοσύνης και θα κρατά το κοινό ενήμερο για τις εξελίξεις της υπόθεσης».