Σενεγάλη: Το δεδικασμένο του CAS και το νομικό «κόλπο γκρόσο» για την επιστροφή της κούπας
Η Σενεγάλη παίζει τα ρέστα της στο CAS, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα «όπλα» των αντιπάλων της για να πάρει πίσω το χαμένο τρόπαιο.
Ο ποδοσφαιρικός κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την τύχη του τελευταίου Κόπα Άφρικα, μετά την πρωτοφανή απόφαση της CAF να αφαιρέσει τον τίτλο από τη Σενεγάλη και να τον αποδώσει στο Μαρόκο δύο μήνες μετά τη λήξη του τουρνουά.
Ο έμπειρος νομικός και μέλος του CAS, Ρέιμοντ Χακ, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στο ESPN το τοπίο γύρω από την επικείμενη προσφυγή. Ο Χακ δεν μασάει τα λόγια του, τονίζοντας πως η Σενεγάλη κρατάει στα χέρια της ένα πανίσχυρο «χαρτί». Το δεδικασμένο από παλαιότερη υπόθεση της Γουιντάντ Καζαμπλάνκα.
Σύμφωνα με τη δική του ανάλυση, οι κανονισμοί είναι σαφείς και προστατεύουν την ιερότητα του αποτελέσματος που κρίνεται εντός των τεσσάρων γραμμών, από τον διαιτητή της εκάστοτε αναμέτρησης.
Ουσιαστικά, ο Χακ επισημαίνει πως οποιαδήποτε πειθαρχική παράβαση δεν επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη του ματς, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για αλλαγή του νικητή «στα χαρτιά» μετά την απονομή. Για τον ίδιο, η απόφαση της CAF να ανακηρύξει το Μαρόκο πρωταθλητή εκ των υστέρων στερείται νομικής βάσης, καθώς το CAS παραδοσιακά απορρίπτει τέτοιες ανατροπές όταν το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί κανονικά.