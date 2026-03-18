Πρωταθλητές στα χαρτιά: Όταν το VAR της δικαιοσύνης... αφαιρεί κούπες

Η υπόθεση της αφαίρεσης του τροπαίου από τη Σενεγάλη και της απόδοσής του στο Μαρόκο αποτελεί μια από τις πιο σπάνιες και συζητημένες στιγμές στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου, καθώς η CAF (Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου) αναγκάστηκε να πάρει μια σκληρή πειθαρχική απόφαση που άλλαξε τα βιβλία της ιστορίας «στα χαρτιά». Παρόμοιες περιπτώσεις αφαίρεσης τίτλων από πρωταθλητές έχουν συμβεί ξανά...

Η αρχή του νήματος βρίσκεται στη Γαλλία του 1993, όπου η Μαρσέιγ αν και κατέκτησε πρωτάθλημα Γαλλίας και το Champions League, έχασε το εγχώριο πρωτάθλημα λόγω δωροδοκίας παικτών της Βαλανσιέν. Η Παρί Σεν Ζερμέν, μάλιστα, αρνήθηκε να πάρει τον τίτλο, φοβούμενη αντιδράσεις.

Στην Ιταλία, το περίφημο «Calciopoli» το 2006 γκρέμισε την αυτοκρατορία της Γιουβέντους, αφαιρώντας της δύο πρωταθλήματα (2005, 2006) και στέλνοντάς την στη Serie B λόγω χειραγώγησης διαιτητών. Ακόμα και στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, η Τζένοα το 2005 έχασε την άνοδο όταν βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο αυτοκίνητο παράγοντα της αντιπάλου Βενέτσια.

Από την Αφρική μέχρι την Άπω Ανατολή

Η πρόσφατη απόφαση της CAF να στερήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη υπέρ του Μαρόκου, λόγω αποχώρησης από τον αγώνα, θύμισε παρόμοιες υποθέσεις παγκοσμίως. Παρόλο που η Σενεγάλη διέθετε μια από τις πιο ταλαντούχες γενιές παικτών και είχε κερδίσει την αναγνώριση εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, η γραφειοκρατική και νομική οδός αποδείχθηκε αμείλικτη.

Οι κανονισμοί της CAF προβλέπουν ότι σε περίπτωση μη καθόδου ή αποχώρησης, η υπαίτια ομάδα όχι μόνο χάνει τον αγώνα, αλλά μπορεί να υποστεί ολική αφαίρεση τίτλου ή αποκλεισμό από μελλοντικές διοργανώσεις. Έτσι, το Μαρόκο, εκμεταλλευόμενο την τήρηση των θεσμικών διαδικασιών, ανακηρύχθηκε πρωταθλητής «στα χαρτιά».

Στη Κίνα, η Σανγκάη Σενχούα είδε τον τίτλο του 2003 να ακυρώνεται μία δεκαετία αργότερα, όταν αποδείχθηκε η συστηματική δωροδοκία διαιτητών.

Είτε πρόκειται για στημένα παιχνίδια είτε για πειθαρχικά παραπτώματα, η ιστορία αποδεικνύει πως το τελικό σφύριγμα της λήξης δεν επικυρώνει πάντα τον πρωταθλητή.