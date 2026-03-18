Ξέσπασε ο Εβρά για το Κύπελλο Εθνών: «Είναι σκάνδαλο για το αφρικανικό ποδόσφαιρο»

Η απόφαση της CAF (Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής) να δώσει το τρόπαιο του Κυπέλλου εθνών στο Μαρόκο, προκάλεσε αντιδράσεις παγκοσμίως. Με τον κόσμο να ξεσηκώνεται, και την κοινή γνώμη να αντιδρά στην απόφαση αυτή, δεν έλειψαν αντιδράσεις και... ξεσπάσματα από ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Ο Πατρίς Εβρά δεν άντεξε, και τοποθετήθηκε με αιχμηρό λόγο απέναντι στην Ομοσπονδία που με την απόφαση αυτή ακυρώνει την προσπάθεια της Σενεγάλης μέσα στο γήπεδο, οπού και κατέκτησε με το σπαθί της την κούπα. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ξέσπασε λέγοντας αρχικά: «Είναι ντροπή για το Αφρικάνικο ποδόσφαιρο. Ένα σκάνδαλο. Είδαμε όλοι με τα μάτια μας ότι η Σενεγάλη κέρδισε στο γήπεδο. Αδέρφια μου Μαροκινοί, σας συμπαθώ, αλλά δεν μπορείτε να το τραβήξετε τόσο».

🇫🇷🗣️ Patrice Evra on CAF stripping Senegal of the AFCON and giving it to Morocco::



“This is a disgrace for African football. A scandal. 😤



We all saw with our own eyes that Senegal won.



My Moroccan brothers, I like you, but at some point you can’t take it this far, guys.



Ο πρώην διεθνής μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε τονίζοντας πως δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο λόγω τέτοιων αποφάσεων, και όταν το άκουσε νόμιζε πως ήταν... πλάκα: «Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχασε την γνησιότητά του. Όταν ειδοποιήθηκα για αυτό νόμιζα ότι ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πλέον στο ποδόσφαιρο, για αυτό παρακολουθώ λιγότερο, λόγω κάποιων αποφάσεων σαν και αυτή».